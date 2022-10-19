Teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık birçok iş dijitale geçiyor.
Milyonlarca Android kullanıcısı uyarı aldı: İzleniyor olabilirsiniz!
Google, tüm android kullanıcıları telefonların köşesindeki bu bildirim konusunda uyardı. Tüm kullanıcıların "köşe uyarısı"na dikkat etmesi gerektiğini bildirdi. Ekranın köşesinde beliren bu bildirim, birilerinin sizi kameranıza bağlandığını gösteriyor.
Suçlar da dijitale taşınarak kullanıcıların güvenliğini tehlikeye atıyor.
Kullanıcıların kişisel ya da banka bilgilerini çalan siber suçlular, insanlara büyük maddi hasarlar bırakabiliyor. Bu doğrultuda önlem almak isteyen teknoloji devleri de farklı yöntemler geliştiriyor.
Bu yöntemlerin başında gelen güvenlik duvarına ek olarak doğrudan kullanıcıya bilgi veren bir bildirim ekleyen teknoloji devleri, kullanıcının kamera ve mikrafonunun kullanıldığını gösteren küçük simgeler ekliyor.
Kamera veya mikrafonun açılmasıyla ortaya çıkan bu sembol her zaman bir suçlunun size ulaşmaya çalıştığını göstermez. Telefonun kamera ve mikrafonunu açtığınızda da aynı simgeyi görüntüleyebilirsiniz.
Ancak sizin kullanmadığınız zamanlarda uygulamaların bu özellikleri kullanma durumu olabilir. Bu nedenle, kamera ve mikrofon izinlerinizin doğru kullanılıp kullanılmadığını görmek için düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun.
Android'in rakibi Apple'da da buna benzer bir uyarı var.