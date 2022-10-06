Milyonlarca Google kullanıcısı büyük tehlikede!

YouTube gibi web siteleri için temiz ve minimal bir arayüzü görüntülemenin yararlı bir yolu olan bu özellik, bilgisayar korsanları tarafından çözülebilecek bir açık sunuyor. Dolandırıcıların bu özellikteki açığı kullanma nedeni, aslında dolandırıcılar tarafından işletilen sahte bir web sitesi olan gerçekçi görünümlü bir giriş ekranı oluşturmak için kullanılabilmesidir.