Milyonları uyardılar: Bunu görmezden gelmek size pahalıya mal olacak!
Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, kripto para dolandırıcılığındaki tehlikeli bir artış konusunda uyarılıyor. Dolandırıldığını iddia eden kullanıcı sayıları gün geçtikçe artış gösteriyor. Dolandırıcılar özellikle Facebook, Twitter ve TikTok gibi popüler uygulamaların kullanıcılarını hedef alıyor.
Dünya çapındaki hükümetler ve düzenleyiciler gibi, bu platformların da neyin meşru olup neyin meşru olmadığını ve nihayetinde neyin tüketicilere geçmesine izin verilmediğini taramak için daha iyi bir iş çıkarması gerekiyor.
Kullanıcıların karşısına çıkan reklamlar, kripto dolandırıcılığının tehlikelerinden habersiz olabilecek masum kurbanları avlıyor. Dolandırıcılıkların çoğu, kullanıcıların sahte uygulamalara kaydolmalarını, sahte kripto paralara yatırım yapmalarını ve kimliklerini dolandırıcılara teslim etmelerini sağlıyor.
Yayınlanan yıllık rapor dolandırıcılık oranlarında şok edici bir şekilde artış olduğunu gösteriyor. Rapora göre yıllık dolandırıcılık raporları;
2018/2019 - 1.840
2019/2020 - 1.838
2020/2021 - 5.040
2021/2022 - 7,287
şeklinde yayımlandı.
Sosyal medya siteleri ve hatta Google araması düzenli olarak (ve farkında olmadan) kripto para dolandırıcılıklarına ev sahipliği yapıyor.
Uzmanlar tarafından kripto para dolandırıcılığından korunmak için 5 ipucu verildi
Önemli bir finansal karar vermeden önce güvenilir arkadaşlarınızdan, aile üyelerinizden veya bağımsız profesyonel danışmanlık hizmetlerinden tavsiye alın. Gerçek yatırım fırsatları bile yüksek riskli olabilir.