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Milyonları uyardılar: Bunu görmezden gelmek size pahalıya mal olacak!

Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı, kripto para dolandırıcılığındaki tehlikeli bir artış konusunda uyarılıyor. Dolandırıldığını iddia eden kullanıcı sayıları gün geçtikçe artış gösteriyor. Dolandırıcılar özellikle Facebook, Twitter ve TikTok gibi popüler uygulamaların kullanıcılarını hedef alıyor.

Milyonları uyardılar: Bunu görmezden gelmek size pahalıya mal olacak!

İngiltere'deki bir finans araştırmacısına göre 2022 yılında toplam 7.200'ün üzerinde kripto dolandırıcılığı raporlandı. Geçtiğimiz yıla göre %45'lik artış gösteren bu dolandırıcılıkların çoğu Facebook ve Twitter gibi büyük sosyal medya platformlarından kontrolsüz geliyor.

Milyonları uyardılar: Bunu görmezden gelmek size pahalıya mal olacak!

Dünya çapındaki hükümetler ve düzenleyiciler gibi, bu platformların da neyin meşru olup neyin meşru olmadığını ve nihayetinde neyin tüketicilere geçmesine izin verilmediğini taramak için daha iyi bir iş çıkarması gerekiyor.

Milyonları uyardılar: Bunu görmezden gelmek size pahalıya mal olacak!

Kullanıcıların karşısına çıkan reklamlar, kripto dolandırıcılığının tehlikelerinden habersiz olabilecek masum kurbanları avlıyor. Dolandırıcılıkların çoğu, kullanıcıların sahte uygulamalara kaydolmalarını, sahte kripto paralara yatırım yapmalarını ve kimliklerini dolandırıcılara teslim etmelerini sağlıyor.

Milyonları uyardılar: Bunu görmezden gelmek size pahalıya mal olacak!

Yayınlanan yıllık rapor dolandırıcılık oranlarında şok edici bir şekilde artış olduğunu gösteriyor. Rapora göre yıllık dolandırıcılık raporları;

2018/2019 - 1.840

2019/2020 - 1.838

2020/2021 - 5.040

2021/2022 - 7,287

şeklinde yayımlandı.

Milyonları uyardılar: Bunu görmezden gelmek size pahalıya mal olacak!

Sosyal medya siteleri ve hatta Google araması düzenli olarak (ve farkında olmadan) kripto para dolandırıcılıklarına ev sahipliği yapıyor.

Milyonları uyardılar: Bunu görmezden gelmek size pahalıya mal olacak!

Uzmanlar tarafından kripto para dolandırıcılığından korunmak için 5 ipucu verildi

Milyonları uyardılar: Bunu görmezden gelmek size pahalıya mal olacak!

Önemli bir finansal karar vermeden önce güvenilir arkadaşlarınızdan, aile üyelerinizden veya bağımsız profesyonel danışmanlık hizmetlerinden tavsiye alın. Gerçek yatırım fırsatları bile yüksek riskli olabilir.

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