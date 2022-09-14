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Teknokulis Galeri NASA'ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!

NASA'ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!

NASA'nın gelecekteki misyonlarını paylaşan, resmi olmayan bir Twitter hesabı, NASA'nın Uranüs için yapacağı yeni görev için isim önerileri istedi. Ortaya atılan öneriler sosyal medyada gündem oldu.

NASA’ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!

Twitter'daki bir hesap NASA'nın yakın zamanda Uranüs görevi için takipçilerinden isim önerisi istedi.

NASA’ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!

Ortaya atılanlar arasında "Boaty McBoatface", "Probey McProbeface", "Bootylicious", "Deep Dive", "Touranus" ve Simpsonlar'da geçen "Seymore Butts" isimleri vardı.

NASA’ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!

Bu öneriler arasında kaba kelimelerin de kısaltmaları takipçileri güldürdü.

NASA’ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!

Gelişmiş Yeni Uranüs Uzay Aracı anlamına gelen ve kısaltması kaba bir kelime olan "Advanced New Uranus Space mission" bu isimlerin başında gelirken bir diğer isimde eğlenceli geri bildirimler aldı.

NASA’ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!

Daha iyi Uranüs Telemetri Takibi anlamına gelen "Better Uranus Telemetry Tracking" önerisi de başlarda yer aldı.

NASA’ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!

Ancak bu müstehcen şakaların yanında olgun isim önerileri de geldi.

NASA’ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!

Bunlar arasında İskandinav mitolojisinde buz devlerini yenen tanrılar olan "Loki" ve "Odin" vardı

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