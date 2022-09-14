NASA'ya yapılan isim önerileri sosyal medyada gündem oldu!
NASA'nın gelecekteki misyonlarını paylaşan, resmi olmayan bir Twitter hesabı, NASA'nın Uranüs için yapacağı yeni görev için isim önerileri istedi. Ortaya atılan öneriler sosyal medyada gündem oldu.
Ortaya atılanlar arasında "Boaty McBoatface", "Probey McProbeface", "Bootylicious", "Deep Dive", "Touranus" ve Simpsonlar'da geçen "Seymore Butts" isimleri vardı.
Bu öneriler arasında kaba kelimelerin de kısaltmaları takipçileri güldürdü.
Gelişmiş Yeni Uranüs Uzay Aracı anlamına gelen ve kısaltması kaba bir kelime olan "Advanced New Uranus Space mission" bu isimlerin başında gelirken bir diğer isimde eğlenceli geri bildirimler aldı.
Daha iyi Uranüs Telemetri Takibi anlamına gelen "Better Uranus Telemetry Tracking" önerisi de başlarda yer aldı.
Ancak bu müstehcen şakaların yanında olgun isim önerileri de geldi.
Bunlar arasında İskandinav mitolojisinde buz devlerini yenen tanrılar olan "Loki" ve "Odin" vardı