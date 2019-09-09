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hakkındaki gerçekler şaşkına çevirdi!

gelmiş geçmiş en iyi telefonlardan birisidir. Dünya çapında birçok kişi tarafından kullanıldı ve halen de kullanan kişiler var. Gerçi , yeni 3310'u piyasaya sürdü, ama yenisi orijinalinin yerini tutamadı. Nokia'nın efsane telefonu olarak gösterilen 3310 hakkındaki şaşırtırcı ilginç bilgilere birlikte bakalım.

Nokia 3310 hakkındaki gerçekler şaşkına çevirdi!

Günümüz telefonlarına kıyasla uzun kullanım süresi sunar. Telefon 55 saat konuşma süresine sahip, bu da 2 günden daha fazla demek. Bekleme süresi ise 245 saat. Yani 10 gün.

Nokia 3310 hakkındaki gerçekler şaşkına çevirdi!

Bir akıllı telefonun açıldıktan sonra hazır duruma geçmesi ortalama olarak yaklaşık 20 saniye sürüyor. 'da bu süre 8 saniyedir.

Nokia 3310 hakkındaki gerçekler şaşkına çevirdi!

, Finlandiya'da "Yok edilemez" diye anılır. Telefon Finlandiya kültürüne de girdi. Cihaz ülkeyi temsil eden ulusal emojilerden biri olarak seçildi.

Nokia 3310 hakkındaki gerçekler şaşkına çevirdi!

'un yeni modeli 17 yıl sonra çıktı.

Nokia 3310 hakkındaki gerçekler şaşkına çevirdi!

3310'dan bahsetmişken Snake'i es geçmez olmaz. Snake tüm zamanların en çok oynanan mobil oyunu unvanına sahiptir.

Nokia 3310 hakkındaki gerçekler şaşkına çevirdi!

Snake 1 milyarın üstünde oyuncu tarafından oynanarak 2010'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Snake'in Rus bir oyuncu tarafından bitirildiğine dair internette dolanan bir GIF var. Ancak bu GIF'in ne kadar doğru ya da yalan olduğu belli değil.

Nokia 3310 hakkındaki gerçekler şaşkına çevirdi!

İnternette dolanan bir habere göre hayat bile kurtardı. Afganistan'da görevli bir askere gelen kurşun, cebinde bulunan 3310'a isabet etti ve asker böylece yara almadan kurtuldu.

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