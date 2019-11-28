Google, beklendiği kadar ilgi görmeyen servislerini bir bir kapatmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Cloud Print platformunun kapısına kilit vurmaya karar verdi.
O uygulamayı kullananlar dikkat! Google fişini çekmeye hazırlanıyor
Google geçtiğimiz yıllarda birçok servisi kullanıcıların beğenisine sundu. Ancak teknoloji devinin bu servislerinden bazıları beklenen ilgiyi bir türlü görmedi. Google da yeterince kullanılmayan ve ilgi görmeyen söz konusu hizmetlerini kapattı. Şimdi bu servislerin arasına yeni bir tanesi daha eklendi.
Mashable'da yer alan habere göre, Google, Gmail ve Chrome ile entegre bir şekilde hizmet veren sistem 31 Aralık 2020'de kapatılacak.
Ancak Google Cloud Print şirketin fişini çektiği tek uygulama değil! İşte Google'ın dijital mezarlığa terk ettiği diğer ürünler...
Modüler akıllı telefonu projesi Project Ara (2014 - 2016)
Google Plus ile birlikte Gmail Inbox da yolun sonuna geldi. Henüz resmen duyurulmasa da Gmail Inbox uygulamasını önümüzdeki günlerden itibaren kullanamayacak.
2014'te sadece davetiye yoluyla kullanılabilen bir hizmet olarak açılan Inbox, epostalarınıza daha etkileşimli ve akıllı bir yolla ulaşmanızı sağlıyordu. Bundles işlevi, benzer konudaki epostaları bir araya getiriyordu.
Bunun yanında epostaları beklemeye almanız ve akıllı cevaplar vermeniz mümkündü. Inbox, şu an Gmail'in kullandığı beyaz tasarımı da kullanıyordu.