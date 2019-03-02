YouTube, son zamanlarda doğadaki malzemelerle hayat sürüp deneyimlerini takipçileriyle paylaşanlarla dolup taştı. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı da hayatta kalmak için doğadaki malzemeleri kullananlardan...
Para bile harcamadan yer altı evi yaptı! Dünyayı kendisine hayran bıraktı
YouTube'ta herhangi bir aparatın yapılması, tamir edilmesi gibi konuları içeren videolar var. Cihazlar, alet edevat, otomobil tamiri gibi şeyler dışında bir de işi daha ileriye götürüp, ev, havuz inşaatını adım adım YouTube kanalları da bulunuyor. Tube Unique Wilderness isimli YouTube kanalı ise işin daha farklı bir boyutunda. Son dönemde ilkel malzemelerle doğada yaşam mücadelesi verme aktivitesi gençler arasında moda haline geldi. Tube Unique Wilderness, ormanın derinliklerinde, vahşi yaşamda nasıl yer altı evi inşa edilebileceğini gösterdi.
Doğada buldukları malzemelerle yaptıkları araç gereçlere bir yenisini daha ekleyen YouTube kanalı, bu sefer de toprak, ağaç dalları ve bambu kullanarak sığınak inşa etti.
Toprağı kazdıktan sonra küçük odalar oluşturan, ardından da ağaç dallarıyla alanı evi gizleyen kanalın videosu 10 milyonu aşkın görüntülenme aldı. Genç adamın inşa ettiği sığınağın yapım aşamalarına göz atalım...