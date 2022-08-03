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Teknokulis Galeri Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!

Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!

Gün içerisinde sıkça kullandığınız uygulamalar siz hiç farketmeden telefonunuzun pil ömrünü tüketiyor olabilir. Özellikle sosyal medya uygulamalarının yaptığı bu tüketim "vampir uygulama" olarak tanımlanıyor.

Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!

Sözde "vampir" uygulamalar siz fark etmeden pil ömrünü tüketiyor.

Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!

Özellikle milyarlarca kullanıcının gün içerisinde sık sık kullandığı sosyal medya platformu Facebook ve Facebook Messenger en çok şarj tüketen uygulamalar arasında.

Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!

Facebook gibi uygulamalar sürekli olarak arka planda çalışarak telefon bataryasını olumsuz etkiliyor.

Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!

Arka plandaki çalıçan uygulamalar siz telefonu kullanmadığınızda bile çalışarak pilinizi harcar.

Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!

Eğer telefon pilinizin hızlı bir şekilde bittiğinizi düşünüyorsanız, bunun nedeni Facebook gibi uygulamalar olabilir.

Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!
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Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!
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