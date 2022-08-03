Sözde "vampir" uygulamalar siz fark etmeden pil ömrünü tüketiyor.
Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!
Gün içerisinde sıkça kullandığınız uygulamalar siz hiç farketmeden telefonunuzun pil ömrünü tüketiyor olabilir. Özellikle sosyal medya uygulamalarının yaptığı bu tüketim "vampir uygulama" olarak tanımlanıyor.
Özellikle milyarlarca kullanıcının gün içerisinde sık sık kullandığı sosyal medya platformu Facebook ve Facebook Messenger en çok şarj tüketen uygulamalar arasında.
Facebook gibi uygulamalar sürekli olarak arka planda çalışarak telefon bataryasını olumsuz etkiliyor.
Arka plandaki çalıçan uygulamalar siz telefonu kullanmadığınızda bile çalışarak pilinizi harcar.
Eğer telefon pilinizin hızlı bir şekilde bittiğinizi düşünüyorsanız, bunun nedeni Facebook gibi uygulamalar olabilir.