Pil ömrünü tüketmeden bu ayarı yapın!

Gün içerisinde sıkça kullandığınız uygulamalar siz hiç farketmeden telefonunuzun pil ömrünü tüketiyor olabilir. Özellikle sosyal medya uygulamalarının yaptığı bu tüketim "vampir uygulama" olarak tanımlanıyor.