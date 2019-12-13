The Game Awards 2019 beklenmedik gelişmelere sahne alıyor! Microsoft, PlayStation 5'e rakip olacak yeni konsolunu tanıttı. karşınızda Xbox Series X! Xbox Series X'in teknik özellikleri ne olacak? Xbox Series X ne zaman çıkacak? Xbox Series X fiyatı ne kadar olacak?
PlayStation 5'in rakibi Xbox Series X tanıtıldı! İşte Xbox Series X'in özellikleri
Güncel konsolların limitlerine geldiğimizi söyleyip, yeni konsollarla ilgili farklı dedikoduların çıktığı şu sıralar, Xbox tarafından beklenmedik bir atak gerçekleşti. The Game Award 2019 etkinliğinde Microsoft PlayStation 5'e rakip yeni konsolu Xbox Series X'i tanıttı.
Xbox'ın başındaki isim Phil Spencer yeni konsolun hem yatayhem dikey bir şekilde kullanılabileceğini ve buna göre tasarlandığını açıkladı.
AMD Zen 2 ve Radeon RDNA mimarili işlemci ve ekran kartından güç alan yeni konsol tanıtımında Hellblade 2 üzerinden tanıtıldı.
Yükleme sürelerinin azalması için NVMe teknolojisi destekleyen bir SSD barındıran Xbox Series X, 8K çözünürlükte oyun oynatabilecek. En azından Microsoft'un açıklamaları bu yönde.
Xbox Series X ile birlikte 120 FPS'e kadar kare hızı, ışın izleme teknolojisi ve değişken yenileme hızı gibi teknolojileri destekliyor. Microsoft henüz yeni konsolun grafik performansı ile ilgili net bir bilgi açıklamadı.
Yeni konsolun grafik gücünün 12 TFLOPs olduğunu da belirtelim. Xbox One X'te bu durum 6 TFLOPs değerindeydi. Eski konsola göre iki kat güçlü bir grafik donanımıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. (Milliyet)