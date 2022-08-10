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Teknokulis Galeri Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!

Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!

Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kısa zamanda birçok farklı yeniliğe giderek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya çalışıyor. Daha öncesinde mesajları silme süresini 2 saate çıkaran platform aldığı yeni kararla kullanıcıyı şaşırttı.

Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!

WhatsApp, iletişim için günlük hayatta en çok kullanılan uygulamalardan biri.

Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!

İletişimin bu kadar yoğun olduğu bir platformda yapılan hatalarda bir o kadar fazla oluyor.

Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!

Peki bu hataları telafi edebilmek için bize sunulan süre her zaman yeterli oluyor mu?

Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!

Geçtiğimiz günlerde yanlış gönderilen ya da silmek istediğimiz mesajlar için bize verilen süreyi 2 saate çıkaran platform, bu süreyi de güncelleme kararı aldı.

Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!

Şirket bugün yaptığı açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının mesajları silmesi için yalnızca iki saat sürelerinin yeterli olmadığını, bir mesaj gönderdikten sonra iki günden biraz daha uzun bir süre vereceklerini duyurdu.

Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!

Yeni özelliği hemen kullanmaya başlamak için mesaj(lar)ı gönderdiğiniz WhatsApp grubunu veya bireysel sohbeti açın.

Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!

Kurtulmak istediğiniz içeriğe dokunup basılı tuttuğunuzdan emin olun, "Sil" i tıklayın ve ardından "Herkesten sil" veya "Benden sil" i seçin.

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