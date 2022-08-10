WhatsApp, iletişim için günlük hayatta en çok kullanılan uygulamalardan biri.
Saatlerinizi ayarlayın! WhatsApp mesaj silme süresinde şaşırtan değişiklik!
Meta'nın anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kısa zamanda birçok farklı yeniliğe giderek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşımaya çalışıyor. Daha öncesinde mesajları silme süresini 2 saate çıkaran platform aldığı yeni kararla kullanıcıyı şaşırttı.
İletişimin bu kadar yoğun olduğu bir platformda yapılan hatalarda bir o kadar fazla oluyor.
Peki bu hataları telafi edebilmek için bize sunulan süre her zaman yeterli oluyor mu?
Geçtiğimiz günlerde yanlış gönderilen ya da silmek istediğimiz mesajlar için bize verilen süreyi 2 saate çıkaran platform, bu süreyi de güncelleme kararı aldı.
Şirket bugün yaptığı açıklamada, WhatsApp kullanıcılarının mesajları silmesi için yalnızca iki saat sürelerinin yeterli olmadığını, bir mesaj gönderdikten sonra iki günden biraz daha uzun bir süre vereceklerini duyurdu.
Yeni özelliği hemen kullanmaya başlamak için mesaj(lar)ı gönderdiğiniz WhatsApp grubunu veya bireysel sohbeti açın.
Kurtulmak istediğiniz içeriğe dokunup basılı tuttuğunuzdan emin olun, "Sil" i tıklayın ve ardından "Herkesten sil" veya "Benden sil" i seçin.