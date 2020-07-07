Samsung Galaxy Note 20 ortaya çıktı! Bakın nasıl görünüyor...

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Ağustos ayında tanıtacağı amiral gemisi Galaxy Note 20 için sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak 3 boyutlu tasarımları paylaşılan Galaxy Note 20'nin şimdi de bir Twitter hesabı tarafından gerçek fotoğrafları paylaşıldı. Cihazın hem ön hem de arka kısmı Galaxy S20 ailesine benzerliğiyle dikkatleri çekti.

Dün paylaşılan bir tweet, Samsung Galaxy Note 20'yi ilk kez görmemizi sağladı. Fotoğrafların, sızıntıların tarif ettiği Galaxy Note 20'ye büyük ölçüde benzer bir cihaz gösterdiği söylenebilir.