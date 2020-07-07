sabah
Teknokulis Galeri Samsung Galaxy Note 20 ortaya çıktı! Bakın nasıl görünüyor...

ortaya çıktı! Bakın nasıl görünüyor...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni amiral gemisi 20 için son hazırlıklarını yapıyor. Telefonun önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte 'ye ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar Twitter'da paylaşıldı. İşte o fotoğraflar...

Samsung Galaxy Note 20 ortaya çıktı! Bakın nasıl görünüyor...

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un Ağustos ayında tanıtacağı amiral gemisi 20 için sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak 3 boyutlu tasarımları paylaşılan Galaxy 'nin şimdi de bir Twitter hesabı tarafından gerçek fotoğrafları paylaşıldı. Cihazın hem ön hem de arka kısmı Galaxy S20 ailesine benzerliğiyle dikkatleri çekti.

Dün paylaşılan bir tweet, Note 20'yi ilk kez görmemizi sağladı. Fotoğrafların, sızıntıların tarif ettiği Galaxy Note 20'ye büyük ölçüde benzer bir cihaz gösterdiği söylenebilir.

Samsung Galaxy Note 20 ortaya çıktı! Bakın nasıl görünüyor...

Fotoğraflara baktığımızda Samsung'un, 20 serisinde radikal bir tasarım değişikliğine gitmek yerine mükemmel tasarıma ulaşmak için detaylarla oynadığını görüyoruz. Örneğin; S-Pen'in kullanımı kolaylaştırmak için kenarlardaki ekran kavisi azaltılmış ve kullanıcının cihazı daha iyi kavrayabilmesi için arkadaki cam yüzeyin kavisi cihazın yanlarını kaplayacak şekilde artırılmış.

Samsung Galaxy Note 20 ortaya çıktı! Bakın nasıl görünüyor...

Fotoğraflarda, 20'nin Galaxy S20 Ultra ile benzer büyüklükte bir kamera modülüne sahip olduğu görülürken, modülün içinde yer alan lenslerin boyutu iPhone 11 serisine benzer şekilde büyütülmüş. Geniş açı, ultra geniş açı ve periskop kameranın alt alta sıralandığı kamera kurulumunda LED flaş, ToF sensör ve lazer otomatik odaklama ise bu üç kameranın yanında bulunuyor.

Samsung Galaxy Note 20 ortaya çıktı! Bakın nasıl görünüyor...

Samsung, 20 serisinde her zaman olduğu gibi bir siyah renk seçeneği sunmaya devam edecek. Ayrıca kasaya gömülmüş halde gelecek olan yeni S-Pen de Galaxy ile aynı renge sahip olacak. Fotoğraflarda olağan bir şekilde cihazın metal çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Ancak bu çerçeveler paslanmaz çelik mi yoksa alüminyum mu olacak. Bu soruyu şimdiden yanıtlamak zor.

Note 20'nin fotoğrafları Jimmy Is Promo tarafından paylaşıldığında bazı kişiler fotoğraflardaki cihazın gerçek bir Galaxy Note 20 değil, bir maket olduğunu belirttiler.

(Webtekno)

SON DAKİKA