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Sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay şirketi , sesten üç kat hızlı giden süpersonik jetin tasarımını paylaştı.

Sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet ortaya çıktı

Ünlü milyarder Richard Branson'ın sahibi olduğu uzay şirketi , süpersonik jet modelinin tasarımını paylaştı.

Sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet ortaya çıktı

İngiliz Independent gazetesinde yer alan habere göre, 'in Boeing ve Rolls-Royce'un desteğiyle geliştireceği yeni jet, hızının üç katına çıkabilecek.

Sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet ortaya çıktı

9 ila 19 yolcuya ev sahipliği yapacak olan model 18 bin kilometre irtifada uçacak. Bu yükseklik, bugün kullanımda olan ticari uçakların çıkabildiğinin yaklaşık iki katına denk geliyor.

Sesten 3 kat hızlı giden süpersonik jet ortaya çıktı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu modelin konsept incelemesini NASA temsilcileriyle işbirliği içinde yürütüldü. Aynı açıklamada proje kapsamında Federal Havacılık İdaresi'yle de beraber çalışıldığı bilgisinin altı çizildi. (NTV)

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