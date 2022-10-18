Siber korsanların yeni yöntemi: Termal Saldırı!

Dijitalleşen dünyayla birlikte kullanıcıların birçok bilgisi dijital dünyaya taşındı. Banka hesapları, kişisel veriler ve özel bilgilerin hepsi bilgisayar ya da telefon gibi teknolojik ürünlerde kayıtlı oluyor. Ancak teknolojik cihazlar bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelerek kullanıcıyı tehdit ediyor.