Dijitalleşen dünyayla birlikte kullanıcıların birçok bilgisi dijital dünyaya taşındı. Banka hesapları, kişisel veriler ve özel bilgilerin hepsi bilgisayar ya da telefon gibi teknolojik ürünlerde kayıtlı oluyor. Ancak teknolojik cihazlar bilgisayar korsanlarının hedefi haline gelerek kullanıcıyı tehdit ediyor.
Siber korsanların yeni yöntemi: Termal Saldırı!
Bilgisayar korsanlarının yeni yöntemi dijital verilerei ele geçirmelerini kolaylaştıracak. Termal kameralarla telefon ve klavye üzerindeki ısı haritasını ölçerek şifreleri ele geçiren siber suçluların yeni yöntemi kullanıcıalrı tehdit altında bırakıyor.
Her ne kadar kullanıcılar çeşitli önlem almış olsa da, korsanlar bir yolunu bularak kullanıcı şifrelerini ele geçirmeye çalışıyor. İşte kullanıcıların en son yöntemi: Termel saldırı!
Termal Saldırı nedir?
Günlük hayatta kullanılan termal kameralar telefon ve klavye üzerindeki ısıyı ölçüyor. Bu ısı kullanıcıların telefon ekranları ve klavyelerde hangi bölgelere dokunduğunu gösteriyor. Isının boyutuna göre kullanıcıların ilk dokunduğu ve son dokunduğu yer belli oluyor ve böylelikle şifreler tespit edilebiliyor.
Glasgow Üniversitesindeki araştırmaya göre, bu yöntem ilk 20 saniyede şifrelerin yüzde 86'ını ele geçirilmesine olanak tanıyor.
Bu oran ilk 30 saniyede yüzde 76, bir dakikada ise yüzde 62'yi bulabiliyor.
Dijital şifreniz yeteri kadar güvenli değilse karakterlerin tespiti de o kadar kolay olacaktır. Bu sebeple araştırmacılar şifrelerin olabildiğince güvenli yapılması konusunda uyarı yapıyor.
Uzmanlara göre dijital şifrelerin en az 16 haneli olması gerekiyor.