İçerik üreticileri, mevcut lenslerine yerleştirebilecekleri yeni dijital ürünlere sahip olacak. Şirketle AR ortaklıklara liderlik eden Sophia Dominguez, lens içerisinde yeni bir etki, yeni düzenleme araçları veya etkiyi artıran başka bir tür "güçlendirme" olacağını söyledi.
Snapchat, kullanıcılara para kazanma imkanı sunacak!
Snapchat, artırılmış gerçeklik lens yaratıcılarının yarattıklarından para kazanmaları için yeni bir özellik deniyor. Şirket, içerik oluşturucuların Snapchat'in uygulama içi para birimi ile lenslere ücretli yükseltmeler satmasına olanak tanıyan yeni bir özellik getirecek.
Snapchat, ilk kullanıma sunulması için, uygulamanın "patates lensi" (en üstteki resimde gösterilen) gibi en popüler efektlerinden bazılarının arkasındaki içerik oluşturucularla çalışmayı seçti. Açılabilir yükseltmelerle hayranlar artık sihirli değnek veya polis memuru kostümü gibi farklı özelliklerle efekti değiştirmek için jetonları kullanabilecekler. Şimdilik, yalnızca Avustralya ve Yeni Zelanda'da başlayacak olan özelliğe yalnızca birkaç içerik oluşturucunun erişimi var.
Snapchat'in artırılmış gerçeklik efektleri, yıllar içinde çok sayıda viral mercekten yararlanan uygulamanın uzun zamandır en büyük çekilişlerinden biri olmuştur. Ancak şimdiye kadar kullanıcılar tüm bu etkilere ücretsiz olarak erişebildiler ve çalışmalarından para kazanmayı ümit eden artırılmış gerçeklik yaratıcıları, öncelikle özel lensler oluşturmaları için onları işe alan markalarla ortaklıklara güvendiler.
Dominguez, yükseltilebilir lenslerin daha fazla AR yaratıcısının işlerinden geçimini sağlamasının önemli bir yolu olabileceğini söylüyor. Ayrıca, reklam dışı gelir kaynaklarını giderek daha fazla deneyen Snapchat için kazançlı olabilir. Şirket şimdilik içerik oluşturucularla within lens satışlarıyla ilgili düzenlemeleriyle ilgili ayrıntıları açıklamıyor. Ancak şirket zaten oyun yükseltmeleri veya uygulamadaki içerik oluşturuculara bahşiş vermek için de kullanılabilen Snap Token'lardan para kazanıyor.
Tabii ki, tüm bunlar Snapchat kullanıcılarının belirli bir şeyden uzak, özel yeni artırılmış gerçeklik efektleri elde etmek için para harcamaya istekli olmalarına bağlı. Dominguez Engadget'e "Bunun nasıl gideceği hakkında hiçbir fikrimiz yok" diyor. "Hiçbir şeyi garanti edemeyiz, ancak bunun büyük ölçüde AR geliştiricilerimizden geldiğini ve bunun da kendilerine giden gelir olduğunu, abonelerinin onları destekleyeceğini umuyoruz."