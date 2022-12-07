Snapchat, kullanıcılara para kazanma imkanı sunacak!

Tabii ki, tüm bunlar Snapchat kullanıcılarının belirli bir şeyden uzak, özel yeni artırılmış gerçeklik efektleri elde etmek için para harcamaya istekli olmalarına bağlı. Dominguez Engadget'e "Bunun nasıl gideceği hakkında hiçbir fikrimiz yok" diyor. "Hiçbir şeyi garanti edemeyiz, ancak bunun büyük ölçüde AR geliştiricilerimizden geldiğini ve bunun da kendilerine giden gelir olduğunu, abonelerinin onları destekleyeceğini umuyoruz."