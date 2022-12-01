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Teknokulis Galeri Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

Snapchat, Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arasında çalışma özelliğine sahip, kullanıcıların anlık mesajlaşma esnasında birbirlerine yazılı metin, fotoğraf, ses ve video göndermesini sağlayan bir uygulamadır. Kullanıcılar uygulamadaki skorlarını arttırmak için çeşitli yollar deniyor. Peki Snapchat skoru nasıl artar?

Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

Snapchat skoru nedir?

Birçok Snapchat kullanıcısı, profillerinde bir numara olduğunu fark edecektir.

Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

Bu numaraya "Snap Skoru" adı verilir ve sitede ne kadar aktif olduğunuzu gösterir.

Sayı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şeylere dayanmaktadır:

Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

1- Gönderilen Snap sayısı

2- Alınan Snap sayısı

3- İzlediğiniz hikayelerin sayısı

4- Paylaştığınız hikayelerin sayısı

5- Sahip olduğunuz hikaye sayısı

Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

Bir kişinin Anlık Skorunu etkileyen, herkesin bilmediği başka faktörler de vardır.

Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

Snapchat Skorunuzu nasıl artırırsınız?

Snap skorlarını artırmak isteyenler için bu çeşitli şekillerde yapılabilir.

Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

Snap skorunu artırmanın en popüler yollarından biri, uygulamayı daha fazla kullanmaktır.

Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

Business Insider'a göre, kullanıcılar aynı anda birden fazla kişiye Anlık Görüntü göndermek ve Snapchat Streaklerini korumak gibi şeyler için de bonus puan alıyor.

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