Snapchat skoru: Nasıl çalışır, nasıl artar ve en yüksek skor kaçtır?

Snapchat skoru nedir?
Birçok Snapchat kullanıcısı, profillerinde bir numara olduğunu fark edecektir.
Snapchat skoru nedir?
Birçok Snapchat kullanıcısı, profillerinde bir numara olduğunu fark edecektir.
Bu numaraya "Snap Skoru" adı verilir ve sitede ne kadar aktif olduğunuzu gösterir.
Sayı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şeylere dayanmaktadır:
1- Gönderilen Snap sayısı
2- Alınan Snap sayısı
3- İzlediğiniz hikayelerin sayısı
4- Paylaştığınız hikayelerin sayısı
5- Sahip olduğunuz hikaye sayısı
Bir kişinin Anlık Skorunu etkileyen, herkesin bilmediği başka faktörler de vardır.
Snapchat Skorunuzu nasıl artırırsınız?
Snap skorlarını artırmak isteyenler için bu çeşitli şekillerde yapılabilir.
Snap skorunu artırmanın en popüler yollarından biri, uygulamayı daha fazla kullanmaktır.
Business Insider'a göre, kullanıcılar aynı anda birden fazla kişiye Anlık Görüntü göndermek ve Snapchat Streaklerini korumak gibi şeyler için de bonus puan alıyor.