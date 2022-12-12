Yaşadığımız soğuk havalar, akıllı telefon kullanıcılarının pil ömrü konusunda sıkıntı yaşamalarına neden oluyor.
Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!
Her ne kadar kış ruhunu sevseniz de, bu soğukluklar telefonlarınız için o kadar eğlenceli olmayabilir. Birdenbire "tehlikeli pil ömrü" uyarısı alıyorsanız, soğuk havalardan kaynaklı problemler yaşıyor olabilirsiniz.
Artan şikayetler sonrasında telefon üreticileri, kullanıcıların bu konuda endişelenmemeleri gerektiğini açıkladı.
Kullanıcılar soğuk havalarda telefonların kendiliğinden kapanmaları ve pil ömürlerinin kısaldığını iddia ediyor.
Teknoloji markaları, düşük veya yüksek sıcaklık koşullarının, cihazın çalışma düzeninin değişmesine neden olabileceğini açıklıyor.
Bu değişiklik pil ömrünün geçici olarak kısalması ve anlık kapanmalar olabiliyor.
Akıllı telefonları, normal sıcaklığın olduğu ortamlara getirdiğinizde bu problemin ortadan kalkacağı açıklandı.
Geçici olarak etkilenen telefonlar, soğuk havanın aksine sıcak havada daha büyük tehlikeye giriyor.