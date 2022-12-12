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Teknokulis Galeri Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!

Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!

Her ne kadar kış ruhunu sevseniz de, bu soğukluklar telefonlarınız için o kadar eğlenceli olmayabilir. Birdenbire "tehlikeli pil ömrü" uyarısı alıyorsanız, soğuk havalardan kaynaklı problemler yaşıyor olabilirsiniz.

Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!

Yaşadığımız soğuk havalar, akıllı telefon kullanıcılarının pil ömrü konusunda sıkıntı yaşamalarına neden oluyor.

Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!

Artan şikayetler sonrasında telefon üreticileri, kullanıcıların bu konuda endişelenmemeleri gerektiğini açıkladı.

Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!

Kullanıcılar soğuk havalarda telefonların kendiliğinden kapanmaları ve pil ömürlerinin kısaldığını iddia ediyor.

Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!

Teknoloji markaları, düşük veya yüksek sıcaklık koşullarının, cihazın çalışma düzeninin değişmesine neden olabileceğini açıklıyor.

Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!

Bu değişiklik pil ömrünün geçici olarak kısalması ve anlık kapanmalar olabiliyor.

Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!

Akıllı telefonları, normal sıcaklığın olduğu ortamlara getirdiğinizde bu problemin ortadan kalkacağı açıklandı.

Soğuk havalar telefonda şarj diye bir şey bırakmıyor!

Geçici olarak etkilenen telefonlar, soğuk havanın aksine sıcak havada daha büyük tehlikeye giriyor.

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