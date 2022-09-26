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Teknokulis Galeri Sonunda geliyor! WhatsApp'tan sevindiren yenilik...

Sonunda geliyor! WhatsApp'tan sevindiren yenilik...

Daha önce tabletler üzerinde WhatsApp kullanımını onaylamayan Meta, yayınlayacağı yeni güncellemeyle birlike kullanıcıların iOS ve Android tabletler üzerinden WhatsApp'ı kullanmasına izin verecek.

Sonunda geliyor! WhatsApp’tan sevindiren yenilik...

Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun zamandır telefon ve bilgisayar üzerinden kullanıcının erişimine sunuluyor.

Sonunda geliyor! WhatsApp’tan sevindiren yenilik...

Uygulama içerisindeki QR kodla kullanıma açılan uygulama, daha önce Android tablet ve iPad'lerde kullanılmıyordu.

Sonunda geliyor! WhatsApp’tan sevindiren yenilik...

Tablet üzerinden uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar, 3. taraf kaynaklar sayesinde SIM kart girişi destekleyen bir tabletle giriş sağlanabiliyordu.

Sonunda geliyor! WhatsApp’tan sevindiren yenilik...

Ancak yapılacak güncellemeyle birlikte artık WhatsApp kullanıcıları herhangi bir 3. derece uygulamaya ihtiyaç duymadan QR kod kullanarak uygulamaya erişim sağlayabilecek.

Sonunda geliyor! WhatsApp’tan sevindiren yenilik...

Mevcut tüm özelliklerin kullanımı sağlanacak bu özellikle birlikte kullanıcılar rahat bir nefes alacak.

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