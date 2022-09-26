Sonunda geliyor! WhatsApp'tan sevindiren yenilik...
Daha önce tabletler üzerinde WhatsApp kullanımını onaylamayan Meta, yayınlayacağı yeni güncellemeyle birlike kullanıcıların iOS ve Android tabletler üzerinden WhatsApp'ı kullanmasına izin verecek.
Uygulama içerisindeki QR kodla kullanıma açılan uygulama, daha önce Android tablet ve iPad'lerde kullanılmıyordu.
Tablet üzerinden uygulamayı kullanmak isteyen kullanıcılar, 3. taraf kaynaklar sayesinde SIM kart girişi destekleyen bir tabletle giriş sağlanabiliyordu.
Ancak yapılacak güncellemeyle birlikte artık WhatsApp kullanıcıları herhangi bir 3. derece uygulamaya ihtiyaç duymadan QR kod kullanarak uygulamaya erişim sağlayabilecek.
Mevcut tüm özelliklerin kullanımı sağlanacak bu özellikle birlikte kullanıcılar rahat bir nefes alacak.