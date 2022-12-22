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Teknokulis Galeri Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

Dünyanın dijitalleşmesiyle beraber günlük tüm işlerimizi teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Peki dünden bugüne teknoloji gelişiminden hangi konulara hakimsin? İşte teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz...

Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

Sanayi Devrimi İngiltere'de başladı

Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

Alexander Graham Bell, ilk telefon görüşmesini sanılanın aksine Alessandra Lolita Oswaldo ile değil Thomas Watson ile yapmıştır. Birçok insan ilk telefon görüşmesinin Alessandra Lolita Oswaldo ile olduğunu, bu yüzden telefonu ilk açtığımızda "Alo" dediğimizi düşünüyor.

Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

İlk akıllı telefon 1992 yılında piyasaya çıkmıştır

Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

Üretilen ilk Apple bilgisayar 1965 yılında tasarlanmıştır.

Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

İlk iPhone 1 2007 yılında tanıtıldı.

Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

İlk bitcoin 2009 yılında üretildi.

Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

Cep telefonlarına ilk internet 1996 yılında bağlandı.

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