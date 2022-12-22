Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...

Alexander Graham Bell, ilk telefon görüşmesini sanılanın aksine Alessandra Lolita Oswaldo ile değil Thomas Watson ile yapmıştır. Birçok insan ilk telefon görüşmesinin Alessandra Lolita Oswaldo ile olduğunu, bu yüzden telefonu ilk açtığımızda "Alo" dediğimizi düşünüyor.