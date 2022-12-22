Sanayi Devrimi İngiltere'de başladı
Teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz! Şok olacağınız bilgiler...
Dünyanın dijitalleşmesiyle beraber günlük tüm işlerimizi teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Peki dünden bugüne teknoloji gelişiminden hangi konulara hakimsin? İşte teknoloji dünyası hakkında bilmedikleriniz...
Alexander Graham Bell, ilk telefon görüşmesini sanılanın aksine Alessandra Lolita Oswaldo ile değil Thomas Watson ile yapmıştır. Birçok insan ilk telefon görüşmesinin Alessandra Lolita Oswaldo ile olduğunu, bu yüzden telefonu ilk açtığımızda "Alo" dediğimizi düşünüyor.
İlk akıllı telefon 1992 yılında piyasaya çıkmıştır
Üretilen ilk Apple bilgisayar 1965 yılında tasarlanmıştır.
İlk iPhone 1 2007 yılında tanıtıldı.
İlk bitcoin 2009 yılında üretildi.
Cep telefonlarına ilk internet 1996 yılında bağlandı.