Telefon kullanıcıları dikkat! Yüzlerce yeni emoji geliyor, bakın aralarında hangileri var…

Telefon kullanıcılarını severek kullandığı emojiler değişiyor. Birbirinden farklı çeşitlerde yüzlerce yeni emoji telefonlarımızdaki yerini almaya hazırlanıyor. Çoğu zaman duygu, düşünce ve ifadelerimizi yazmadan ifade etmemize yardımcı olan emojiler hızla gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. İşte kullanıma sunulacak yüzlerce yeni emojiye ilişkin tüm bilgiler…