sabah

kullanıcıları dikkat! Yüzlerce yeni geliyor, bakın aralarında hangileri var…

Emojiler çoğu zaman telefonla yazışmalarımızda uzun uzadıya yazmadan anlatmak istediklerimizi karşı tarafa ifade etmemizde en iyi yardımcılarımızdır. İlk çıktığı günden bu yana oldukça büyük gelişmeler gösteren emojiler değişerek aralarına yenileri ekleniyor. Yüzlerce yeni kullanıma sunulacak işte detaylar…

Telefon kullanıcıları dikkat! Yüzlerce yeni emoji geliyor, bakın aralarında hangileri var…

kullanıcılarını severek kullandığı emojiler değişiyor. Birbirinden farklı çeşitlerde yüzlerce yeni telefonlarımızdaki yerini almaya hazırlanıyor. Çoğu zaman duygu, düşünce ve ifadelerimizi yazmadan ifade etmemize yardımcı olan emojiler hızla gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. İşte kullanıma sunulacak yüzlerce yeni emojiye ilişkin tüm bilgiler…

Telefon kullanıcıları dikkat! Yüzlerce yeni emoji geliyor, bakın aralarında hangileri var…

Rehber köpek

Telefon kullanıcıları dikkat! Yüzlerce yeni emoji geliyor, bakın aralarında hangileri var…

Tekerlekli sandalye kullanan insanlar

Telefon kullanıcıları dikkat! Yüzlerce yeni emoji geliyor, bakın aralarında hangileri var…

Protez kol ve protez bacak

Telefon kullanıcıları dikkat! Yüzlerce yeni emoji geliyor, bakın aralarında hangileri var…

İşitme güçlüğü çekenler

Telefon kullanıcıları dikkat! Yüzlerce yeni emoji geliyor, bakın aralarında hangileri var…

Görme engelli

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