Telefon kullanıcılarını severek kullandığı emojiler değişiyor. Birbirinden farklı çeşitlerde yüzlerce yeni emoji telefonlarımızdaki yerini almaya hazırlanıyor. Çoğu zaman duygu, düşünce ve ifadelerimizi yazmadan ifade etmemize yardımcı olan emojiler hızla gelişmeye ve çeşitlenmeye devam ediyor. İşte kullanıma sunulacak yüzlerce yeni emojiye ilişkin tüm bilgiler…
Telefon kullanıcıları dikkat! Yüzlerce yeni emoji geliyor, bakın aralarında hangileri var…
Emojiler çoğu zaman telefonla yazışmalarımızda uzun uzadıya yazmadan anlatmak istediklerimizi karşı tarafa ifade etmemizde en iyi yardımcılarımızdır. İlk çıktığı günden bu yana oldukça büyük gelişmeler gösteren emojiler değişerek aralarına yenileri ekleniyor. Yüzlerce yeni emoji kullanıma sunulacak işte detaylar…
Uykusu gelmiş emoji
Rehber köpek
Tekerlekli sandalye kullanan insanlar
Protez kol ve protez bacak
İşitme güçlüğü çekenler
Görme engelli