Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli uyarı

Google, Android 9.0 Pie işletim sistemini geçtiğimiz ağustos ayında yayınlamıştı. O zamandan bu yana, telefon üreticileri yeni sürüm Android'e kendi arayüzlerini ve ekstra yazılım özelliklerini ekleyip, test etti. Sonunda Android Pie telefonlara gelmeye başladı. Samsung marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başladı bile! İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...