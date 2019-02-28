sabah

Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli uyarı

, 9.0 işletim sistemini geçtiğimiz ağustos ayında yayınlamıştı. O zamandan bu yana, telefon üreticileri yeni sürüm Android'e kendi arayüzlerini ve ekstra yazılım özelliklerini ekleyip, test etti. Sonunda Android Pie telefonlara gelmeye başladı. marka telefon kullanan herkes hangi model telefonu kullandığına önce baksın. Çünkü cihazınız bugünden itibaren kademeli olarak değişmeye başladı bile! İşte telefonun özelliklerini ve arayüzünü değiştirecek Android Pie güncellemesi alacak telefonların listesi...

Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli uyarı

Galaxy S9 (Yayınlandı!)

Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli uyarı

Galaxy S9 Plus (Yayınlandı!)

Telefon sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli uyarı

Galaxy A9 2018 (Gelecek ay)

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