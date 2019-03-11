Telefonlar tamamen değişiyor! İşte Android Pie güncellemesi alacak Android telefon modelleri...
Android telefonlar için geliştirilen yeni mobil işletim sistemi Android Pie'ın dağıtımına başlandı. Peki Android Pie hangi modellere gelecek? İşte Android pie güncellemesi alacak modellerin tam listesi
Samsung, amiral gemisi modellerin ardından orta segment modelleri için de Android Pie güncellemesine başladı.
Galaxy A8 Plus 2018 için Android Pie yayınlandı!
Peki Android 9 Pie hangi telefonlara gelecek?
İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi...
LG G7 ThinQ
LG V30
LG V20
LG G6
Huawei P10
Huawei Mate 10