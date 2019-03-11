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Telefonlar tamamen değişiyor! İşte Pie güncellemesi alacak Android telefon modelleri...

telefonlar için geliştirilen yeni mobil işletim sistemi 'ın dağıtımına başlandı. Peki Android Pie hangi modellere gelecek? İşte Android pie güncellemesi alacak modellerin tam listesi

Telefonlar tamamen değişiyor! İşte Android Pie güncellemesi alacak Android telefon modelleri...

bir süredir merakla beklenen güncellemeyi yayınladı. 9 Pie güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı.

Telefonlar tamamen değişiyor! İşte Android Pie güncellemesi alacak Android telefon modelleri...

, Huawei gibi markaların ardından Asus da yeni sürümüne geçecek telefonlarını açıkladı.

Telefonlar tamamen değişiyor! İşte Android Pie güncellemesi alacak Android telefon modelleri...

, amiral gemisi modellerin ardından orta segment modelleri için de Pie güncellemesine başladı.

Galaxy A8 Plus 2018 için yayınlandı!

Telefonlar tamamen değişiyor! İşte Android Pie güncellemesi alacak Android telefon modelleri...

Peki 9 Pie hangi telefonlara gelecek?

İşte Android 9 Pie güncellemesi alması kesinleşen telefonların tam listesi...

Telefonlar tamamen değişiyor! İşte Android Pie güncellemesi alacak Android telefon modelleri...

G7 ThinQ

LG V30

Telefonlar tamamen değişiyor! İşte Android Pie güncellemesi alacak Android telefon modelleri...

V20

LG G6

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