Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama virüsleri kaldırır mı?

Başka bir olasılık, kötü amaçlı yazılımın cihazınızın kurtarma bölümünü işgal etmesidir. Cihazınızın depolama alanında fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneği için temiz bir sistem görüntüsü tutan bir alandır. Bu nedenle, kurtarma bölümünün kendisi virüs bulaşmışsa, fabrika ayarlarına sıfırlama size pek iyi gelmeyecektir.

Cihazınızdaki enfeksiyondan rootkitler ve bootkitler de sorumlu olabilir. Ne yazık ki, bunlar çok karmaşıktır ve fabrika ayarlarına sıfırlama ile algılama ve kaldırma işleminden kaçabilir.