Fabrika ayarlarına sıfırlama, bilgisayarlar ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere birçok modern elektronik cihazda bulunan ve aygıtın işletim sistemini ve sürücülerini orijinal durumlarına geri döndürmenizi sağlayan bir seçenektir. Ayrıca tüm ayarları varsayılan durumlarına döndürür ve aygıtla birlikte gelmeyen tüm programları veya dosyaları kaldırır. Bununla birlikte, bilgisayarlar söz konusu olduğunda, dosyaları saklama seçeneğine sahip olursunuz. Ancak, virüsleri kaldırmak için sisteminizi sıfırlıyorsanız, kritik dosyaları yedekledikten sonra her şeyi silmelisiniz.
Telefonu fabrika ayarlarına sıfırlama virüsleri kaldırır mı?
Virüsler ve diğer zararlı yazılımlar modern çağın talihsiz bir gerçeğidir. Telefonunuz veya bilgisayarınız bunlara kurban gittiyse, önerilen çözümlerden biri fabrika ayarlarına sıfırlama yapmaktır. Ama bu işlem cihazınızı tekrar güvenli hale getirir mi?
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Virüsleri Kaldırmada Yardımcı Olur mu?
Fabrika ayarlarına sıfırlama yaparak hemen hemen tüm virüslerden ve diğer kötü amaçlı yazılımlardan kurtulabilirsiniz. İşletim sistemini orijinal durumuna döndürerek, fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneği, cihazınızdaki virüslü programları veya dosyaları istemeden kaldırır.
Her yıl virüsler daha sofistike hale geliyor ve siber suçlular şüphelenmeyen cihazlara bulaşmanın yeni yollarını buluyorlar. Bu nedenle, fabrika ayarlarına sıfırlamadan nadir de olsa kurtulabilen truva atları ve rootkit'lerle karşılaşabilirsiniz. 2019 yılında ortaya çıkan ve trojam-xHelper -2019 adı verilen virüs, Android cihazları hedef aldı ve fabrika ayarlarına sıfırlamadan kurtulmayı başardı. Neyse ki 2020 yılındaMalwarebytes'teki insanlar bu virüsü kaldırabildi.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlandıktan Sonra Virüs Geri Dönerse ne olur?
Cihazınıza fabrika ayarlarına sıfırlamadan sonra bile geri gelmeye devam eden kötü amaçlı yazılım bulaşmışsa, aşağıdaki senaryolardan biriyle uğraşma olasılığınız vardır: Yedeklemeniz virüs bulaşmış ve yeni sıfırlanan cihazınıza geri yüklemeye çalıştığınızda, kötü amaçlı yazılım cihazınıza atlar ve yeniden enfekte eder.
Başka bir olasılık, kötü amaçlı yazılımın cihazınızın kurtarma bölümünü işgal etmesidir. Cihazınızın depolama alanında fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneği için temiz bir sistem görüntüsü tutan bir alandır. Bu nedenle, kurtarma bölümünün kendisi virüs bulaşmışsa, fabrika ayarlarına sıfırlama size pek iyi gelmeyecektir.
Cihazınızdaki enfeksiyondan rootkitler ve bootkitler de sorumlu olabilir. Ne yazık ki, bunlar çok karmaşıktır ve fabrika ayarlarına sıfırlama ile algılama ve kaldırma işleminden kaçabilir.
Bazı son teknoloji ürünü kötü amaçlı yazılımlar bazen sisteminizin Wi-Fi bağdaştırıcıları ve web kameraları gibi çevre birimlerine de sığınabilir. Birçok modern çevre birimi, kullanıcı ayarlarını depolamak için yerleşik depolama alanına sahiptir ve kötü amaçlı yazılım, kendi kopyasını saklamak için kullanabilir. Bu şekilde, cihazınızı sıfırlasanız bile, çevre biriminden cihazınıza geri atlayabilirler.
Neyse ki, bunların hepsi nispeten nadirdir. Ancak, böyle bir kötü amaçlı yazılımla uğraşıyorsanız, deneyebileceğiniz birkaç şey vardır veya teknik olarak çok eğimli değilseniz, bir bilgisayar teknisyeni gibi bir uzmana ulaşabilirsiniz.