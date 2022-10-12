Apple, iOS 14 ve 15 üzeri olan cihazlara eklediği özelikle birlikte 2020 yılı itibarıyla mikrafon ve kameranız etkinleştirildiğinde size renkli bildirimler göndermeye başladı.
Telefonunuzda bunu görmek size pahalıya mal olabilir!
Apple kullanıcı bilgilerini korumak ve güvenliğini sağlamak adına yenilikler getirecek güncellemeler getiriyor. Kullanıcıyı basit şekilde bilgilendirmek isteyen Apple, iPhone'a iki küçük bildirim ekledi. Bu ürkütücü bildirimleri görmezden gelmek size büyük zararlar verebilir.
Bu, herhangi bir uygulama gizlice sizi kaydediyorsa, bu bildirimlerle rahatlıkla önlem alabilirsiniz.
Olmaması gereken bir uygulamanın sizi gözetlediğinden şüpheleniyorsanız, Ayarlar'daki uygulamanın izinlerini kontrol etmelisiniz.
Örneğin, belirli uygulamaların mikrofonunuza veya kameranıza erişimini engelleyebilirsiniz. Eğer gerçekten endişeleniyorsanız, uygulamayı tamamen silebilirsiniz.
Apple, 2020'de yaptığı açıklamada, "Gizlilik temel bir insan hakkıdır ve yaptığımız her şeyin özünde yer alır. Bu nedenle iOS 14 ile paylaştığınız veriler üzerinde daha fazla kontrol ve nasıl kullanıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyoruz. Bir uygulama mikrofonunuzu veya kameranızı her kullandığında ekranınızın üst kısmında bir gösterge belirir. Denetim Merkezi'nde, bir uygulamanın bunları yakın zamanda kullanıp kullanmadığını görebilirsiniz."
Bu bildirimler, Kamera uygulamasını kullandığınızda veya Instagram üzerinde bir video kaydettiğinizde bile gösterileceği anlamına gelir. Bu yüzden yeşil veya turuncu parıltıyı gördüğünüz anda panik yapmayın. Sadece beklenmedik bir şekilde parlarsa endişelenmeniz gerekir.
Ayrıca hangi uygulamaların dinlediğini görmek için kolayca kontrol edebilirsiniz. Öğrenmek için Ayarlar> Gizlilik> Mikrofon bölümüne gidin. Bu, mikrofonunuza erişimi olan uygulamaların büyük bir listesini çıkaracaktır.