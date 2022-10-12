Telefonunuzda bunu görmek size pahalıya mal olabilir!

Apple, 2020'de yaptığı açıklamada, "Gizlilik temel bir insan hakkıdır ve yaptığımız her şeyin özünde yer alır. Bu nedenle iOS 14 ile paylaştığınız veriler üzerinde daha fazla kontrol ve nasıl kullanıldığı konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyoruz. Bir uygulama mikrofonunuzu veya kameranızı her kullandığında ekranınızın üst kısmında bir gösterge belirir. Denetim Merkezi'nde, bir uygulamanın bunları yakın zamanda kullanıp kullanmadığını görebilirsiniz."