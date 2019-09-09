Telefonunuzun duvar kağıdını siyah yaparsanız... Bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz

Uzun zamandır mobil dünyada söylenen bir mit var. Siyah veya koyu renge sahip olan duvar kağıtlarının, renkli duvar kağıtlarına göre kullanım süresini uzattığı belirtilir. Diğer bir deyişle güç tasarrufu sağlar. Bu efsaneye biraz daha yakından bakalım.