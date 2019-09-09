Mobil cihazların ekranı, kullanım süresini yani şarjı da etkiler. İşin içinde yüksek nit değeri, piksel yoğunluğu gibi birçok nokta var. Peki kullanılan duvar kağıdının pil ömrüne etkisi olabilir mi?
Telefonunuzun duvar kağıdını siyah yaparsanız... Bunu öğrenince hemen deneyeceksiniz
Akıllı telefonlar günden güne daha fazla yeteneğe kavuşuyor. Özel ya da iş hayatımızda, akıllı telefonlar vasıtasıyla birçok işimizi halledebiliyoruz. Konum gönderip yerimizi paylaşabiliyor, faturalarımızı yatırabiliyor, oyun oynayabiliyor, farklı uygulamalar üstünden yakınlarımız ve tanıdığımız insanlarla iletişimde olabiliyoruz. Tabii yapılan daha birçok şey var. Bu saydıklarımız sadece günlük örneklerden birkaç tanesi. Ancak söz konusu hizmetlerin ve özelliklerin kullanılması ise şarj yiyor. Her ne kadar üreticiler pil kapasitelerini yükseltip, yazılımla optimize etseler de tüketicilerin şarj konusunda sıkıntıları var. Bazı özellikleri ve servisleri kapatarak, telefonunuzun şarjının daha uzun gitmesini sağlayabilirsiniz. Bir de duvar kağıdının şarjı etkilediği söyleniyor. Peki bu durum gerçek olabilir mi? Belki de duvar kağıdınızı da değiştirmeniz gerekebilir.
Uzun zamandır mobil dünyada söylenen bir mit var. Siyah veya koyu renge sahip olan duvar kağıtlarının, renkli duvar kağıtlarına göre kullanım süresini uzattığı belirtilir. Diğer bir deyişle güç tasarrufu sağlar. Bu efsaneye biraz daha yakından bakalım.
Aslında tüm her şey cihazdaki ekran türüne bağlı. Birçok telefonda LCD ekranlar var ve siyah duvar kağıdı efsanesi de teknik olarak LCD'lerde işe yaramıyor.
Çünkü kristallerin arkasında yer alan bir ışık kaynağı var ve siyah renk için de ışık gerekiyor.
OLED ve AMOLED ekranlarda ise durum daha farklı. Renkler için diyotlardan geçiş işlemi söz konusu ve siyahlar için ışık gerekmiyor.
Yani LED ekranlarda gördüğünüz siyah renk gerçek siyah renk, LCD'deki gibi değil.
Tüm bu detayları toplayıp, konuya dönecek olursak LCD ekranlarda renkli veya renksiz duvar kağıtları kullanılabilir, çünkü herhangi bir etkisi yok.