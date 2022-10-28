Tüm Windows ve Android kullanıcılarına büyük tehlike!

Güvenlik uzmanları, Android ve Windows kötü amaçlı yazılımlarını yaymak için kullanılan yüzlerce sahte web sitesi keşfetti. TikTok, PayPal ve Snapchat gibi ev isimleri gibi 27 markayı taklit eden 200'den fazla internet sayfasından oluşan "geniş" bir ağ, banka hesaplarını boşaltabilecek kısır bir hatayı yaymak için kullanılıyor. Bu sahte web siteleri, 467 çevrimiçi bankacılık ve kripto para birimi uygulamaları için hassas giriş bilgilerini çalabilen kötü şöhretli ERMAC bankacılık truva atına sahip.