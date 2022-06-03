AIPA'nın "Toplumda Metaverse Algısı Araştırması: Sosyal Etki" çalışmasına göre, Türkiye'de metaverse kelimesini duyma oranı Mayıs 2022 itibarıyla yüzde 58,1'e yükseldi.
Türkiye metaverse’e ısınıyor
Dijitalleşen dünya ile birlikte metaverse kavramı hayatımıza girdi. Son günlerde Türkiye'de de sık sık gündeme gelen bu kavramın türk halkı tarafından bilinirliği artıyor.
AIPA Kurucusu Zafer Küçükşabanoğlu: "Toplum, devletin metaverse evreninde olmasını yüzde 41 ile istiyor. Devlet metaverse evreninde varsa kendisini güvende hissedenlerin sayısı otomatik olarak artıyor. Toplum devletin gerekli regülasyonu koymasını bekliyor"
Yapay Zeka Politikaları Derneğinin (AIPA) "Toplumda Metaverse Algısı Araştırması: Sosyal Etki" çalışmasının sonuçlarına göre, Mayıs 2022 itibarıyla Türkiye'de "metaverse" kelimesini duyma oranı yüzde 58,1'e ulaştı.
AIPA'nın "Gelecek Araştırmaları" serisinin 3'üncüsü olan çalışmanın sunumu, Divan Çukurhan Ankara Otel'de gerçekleştirildi.
AIPA Kurucusu ve Başkanı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yapay Zeka Komite Üyesi Zafer Küçükşabanoğlu, buradaki konuşmasında, 11 kişiyle çıktıkları yola 100'ü aşkın güçlü bir kadroyla devam ettiklerini söyledi.
Eğitimden güvenliğe, kültürden hukuka, kuruldukları günden bugüne kadar geçen 16 aylık sürede 25 toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin yapay zeka ve teknoloji konusunda bilgi birikimini artırmaya özen gösterdiklerini anlattı.
Küçükşabanoğlu, sayısı 26,5 milyon olan "Z kuşağı"na öncelik verdiklerinin altını çizerek, "Üniversite öğrencileri bizim için çok kıymetli. Yapay zeka konusunda gençlere elimizden gelen katkıyı veriyoruz.