Ünlü telefon markasından kötü haber geldi! Bir efsanenin sonu

Yılların efsane telefon markası yolun sonuna geldi; bu kez gerçekten 'ölüm' fermanı imzalandı!
Yılların efsane telefon markası yolun sonuna geldi; bu kez gerçekten 'ölüm' fermanı imzalandı!
BlackBerry ve TCL arasındaki iş birliği sona ermek üzere. 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile BlackBerry markasının kullanım hakkı sona eriyor. Bir efsane resmen tamamen yok oluyor... Yani artık bu marka telefon üretilmeyecek.
Peki dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan telefonunun hangi model olduğunu biliyor musunuz?
Nokia 2650:
2004 yılının Ekim ayında karşımıza ilk kez çıkan bu telefon, düşük fiyatı ve o günün şartlarında sunduğu özelliklerle adından sıkça söz ettirmişti. 128x128 piksel ekran çözünürlüğü, alarm için LED ışık, MMS gibi özellikleriyle Nokia 2650, toplamda 35 milyon sattı.
iPhone 3GS:
Apple'ın ilk telefonu değil; ancak Türkiye dahil pek çok ülke Apple'ın iPhone serisini 2009 yılında bu telefonla tanıdı. Kavisli tasarımı bir yana Apple'ın iOS işletim sistemi herkesi kendine hayran bıraktı. Kullanımı oldukça kolaydı. iPhone 3G modeline göre iki kat daha hızlıydı. Cihaz, toplamda 35 milyon satmayı başardı.
Samsung Galaxy S2:
Samsung, Galaxy serisi telefonlarına 10 yılı aşkın bir süre önce başladı. Galaxy SII ise, 2011 yılının Mart ayında ilk kez karşımıza çıktı. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan telefonun 8 MP kamerası ve 1 GB RAM'i vardı. Cihaz, bugüne dek 40 milyondan fazla sattı.