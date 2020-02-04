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Ünlü telefon markasından kötü haber geldi! Bir efsanenin sonu

telefonlar bir döneme damga vurdu. Birçok kişi tarafından kullanıldı. BlackBerry akıllı telefonlar konusunda TCL ile ortaklık kurmuştu. işletim sistemli KEY serisi telefonları piyasaya sürmüştü. Fakat BlackBerry'den kötü haber geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Ünlü telefon markasından kötü haber geldi! Bir efsanenin sonu

Yılların efsane telefon markası yolun sonuna geldi; bu kez gerçekten 'ölüm' fermanı imzalandı!

Ünlü telefon markasından kötü haber geldi! Bir efsanenin sonu

ve TCL arasındaki iş birliği sona ermek üzere. 31 Ağustos 2020 tarihi itibari ile BlackBerry markasının kullanım hakkı sona eriyor. Bir efsane resmen tamamen yok oluyor... Yani artık bu marka telefon üretilmeyecek.

Ünlü telefon markasından kötü haber geldi! Bir efsanenin sonu

Peki dünyanın gelmiş geçmiş en çok satan telefonunun hangi model olduğunu biliyor musunuz?

Ünlü telefon markasından kötü haber geldi! Bir efsanenin sonu

Nokia 2650:

2004 yılının Ekim ayında karşımıza ilk kez çıkan bu telefon, düşük fiyatı ve o günün şartlarında sunduğu özelliklerle adından sıkça söz ettirmişti. 128x128 piksel ekran çözünürlüğü, alarm için LED ışık, MMS gibi özellikleriyle Nokia 2650, toplamda 35 milyon sattı.

Ünlü telefon markasından kötü haber geldi! Bir efsanenin sonu

3GS:

'ın ilk telefonu değil; ancak Türkiye dahil pek çok ülke Apple'ın iPhone serisini 2009 yılında bu telefonla tanıdı. Kavisli tasarımı bir yana Apple'ın işletim sistemi herkesi kendine hayran bıraktı. Kullanımı oldukça kolaydı. iPhone 3G modeline göre iki kat daha hızlıydı. Cihaz, toplamda 35 milyon satmayı başardı.

Ünlü telefon markasından kötü haber geldi! Bir efsanenin sonu

Samsung :

Samsung, Galaxy serisi telefonlarına 10 yılı aşkın bir süre önce başladı. Galaxy SII ise, 2011 yılının Mart ayında ilk kez karşımıza çıktı. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan telefonun 8 MP kamerası ve 1 GB RAM'i vardı. Cihaz, bugüne dek 40 milyondan fazla sattı.

Ünlü telefon markasından kötü haber geldi! Bir efsanenin sonu

Samsung :

Yine bir Samsung telefon ile karşınızdayız. 'yi kullanıcılar beğenince, bir sonraki model, yani Galaxy S3 de yüksek bir satış hacmine ulaştı. 2012 yılında satışa sunulan cihaz işletim sistemini kullanıyordu. Galaxy S3 de 40 milyona yakın sattı.

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