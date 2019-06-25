Uzayda şoke eden görüntüler! Sırrını çözmeyi başaramadılar...

Uzay, insanoğlunun özellikle son yüzyılda önemli bir mesafe katettiği, ilgi çekici bir araştırma alanıdır. NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...
Uzay, insanoğlunun özellikle son yüzyılda önemli bir mesafe katettiği, ilgi çekici bir araştırma alanıdır. NASA'nın yayınladığı bu görüntülerin sırrı çözülemiyor. Sosyal medyayı sallayan bu görüntüye dikkatlice bakın...
İddialara göre bu bir insan cesedine ait... Ancak bilim insanları bu yönde bir bulgudan hiçbir zaman söz etmedi ve aradan geçen yıllara rağmen halen bu görüntünün esrarı çözülebilmiş değil.
Bir başka sıra dışı görüntü... NASA'nın uzayın derinliklerinde çektiği bu görüntü gerçekten inanılmaz: Bu bir insan mı yoksa...
Dünya bu görüntünün sırrını çözemiyor. Aylar önce Kızıl Gezegen'den gelen bu tuhaf görüntüde insan silueti görenleri şaşkına çeviriyor.
Görüntüye daha uzaktan bakıldığında çok fark edilmiyor; kaya parçasından farksız. Ancak yaklaştırdığınızda işin rengi değişiyor! İçinde büyük sırlar barındıran Mars'ten gelen tek tuhaf görüntü de bu değil!
Şimdi isterseniz bir başka fotoğrafa bakalım. Bu görüntüye dikkatlice bakın.
Bu görüntünün kayalık olduğunu düşünenler kadar eski yıllarda yapılmış heykel olduğunu düşünenler de var! İlginç görüntüler bununla da sınırlı değil!