WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!
Milyonlarca iPhone ve Android kullanıcısı, cihazların mesaj gönderememesine veya son derece kişisel verileri bilgisayar korsanlarına teslim etmesine neden olabilecek iki yeni WhatsApp uyarısı dikkate almaları konusunda uyarıldı.
Uygulamayı kurduktan sonra, siber korsanlar kullanıcıların tüm bilgilerini elde ederek banka hesaplarını boşaltabiliyor. WhatsApp'ın bu değişik sürümleri kullanıcılara ekstra özellikler sunduğu için cazip geliyor.
Siber suçlular Android kullanıcılarının bilgilerini daha kolay bir şekilde ele geçiriyor. Çünkü Android kullanıcıları Google Play Store'a girmeden internet üzerinden de uygulama indirebiliyorlar. Apple kullanıcıları bu konuda biraz daha rahatlar. Çünkü iPhone uygulama indirme konusunda biraz daha katı kurallara sahip.
Popüler uygulamaların benzerleri ya da fotoğraf düzenleme uygulamaları gibi kullanıcı tarafından daha kolay bir şekilde indirilebilecek uygulamaları hedef alan siber suçlular, Triada gibi kötü amaçlı yazılımlar sayesinde kullanıcıların sohbetlerini bile çalabilir. Ücretli abonelikler ayarlayabilir ve banka hesaplarını çalabilir.
Bu cihaz kullanıcıları, WhatsApp'a girdiklerinde "WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için iOS'un en son sürümüne güncelleyin" uyarısı alıyor.