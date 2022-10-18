WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

Popüler uygulamaların benzerleri ya da fotoğraf düzenleme uygulamaları gibi kullanıcı tarafından daha kolay bir şekilde indirilebilecek uygulamaları hedef alan siber suçlular, Triada gibi kötü amaçlı yazılımlar sayesinde kullanıcıların sohbetlerini bile çalabilir. Ücretli abonelikler ayarlayabilir ve banka hesaplarını çalabilir.