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Teknokulis Galeri WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

Milyonlarca iPhone ve Android kullanıcısı, cihazların mesaj gönderememesine veya son derece kişisel verileri bilgisayar korsanlarına teslim etmesine neden olabilecek iki yeni WhatsApp uyarısı dikkate almaları konusunda uyarıldı.

WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

İlk uyarı, WhatsApp'ın resmi olmayan bir sürümünü indiren Android kullanıcılarını hedef alan siber suçlularla ilgili. Resmi olmayan YoWahtsApp adlı bu uygulamada Triada adlı kötü amaçlı bir yazılım geliyor.

WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

Uygulamayı kurduktan sonra, siber korsanlar kullanıcıların tüm bilgilerini elde ederek banka hesaplarını boşaltabiliyor. WhatsApp'ın bu değişik sürümleri kullanıcılara ekstra özellikler sunduğu için cazip geliyor.

WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

Siber suçlular Android kullanıcılarının bilgilerini daha kolay bir şekilde ele geçiriyor. Çünkü Android kullanıcıları Google Play Store'a girmeden internet üzerinden de uygulama indirebiliyorlar. Apple kullanıcıları bu konuda biraz daha rahatlar. Çünkü iPhone uygulama indirme konusunda biraz daha katı kurallara sahip.

WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

Popüler uygulamaların benzerleri ya da fotoğraf düzenleme uygulamaları gibi kullanıcı tarafından daha kolay bir şekilde indirilebilecek uygulamaları hedef alan siber suçlular, Triada gibi kötü amaçlı yazılımlar sayesinde kullanıcıların sohbetlerini bile çalabilir. Ücretli abonelikler ayarlayabilir ve banka hesaplarını çalabilir.

WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

Android kullanıcılarını hedef alan ilk uyarıdan bazı iPhone sahipleri de etkilenebilir. Özellikle iOS 12 işletim sistemi ve sonrasını kullanamayan iPhone kullanıcıları büyük tehlike altında.

WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

iOS 15 ve iOS 16 kullanıcıları için büyük bir sorun yaşanmasa da cebinde iPhone 5 ve iPhone 5c kullanıcıları için kötü haber yayıldı. Bu modellerde atık WhatsApp çalışmayacak.

WhatsApp için çifte bela! Android ve iPhone kullanıcıları için büyük uyarı!

Bu cihaz kullanıcıları, WhatsApp'a girdiklerinde "WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için iOS'un en son sürümüne güncelleyin" uyarısı alıyor.

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