sabah

, ve dışında servislerinde de sorunlar yaşandı!

Dün akşam saatlerinde , ve 'ta dünya çapında bir takım sorunlar yaşandı. Kullanıcılar erişim problemiyle karşılaştı. WhatsApp'ta fotoğraf ve video gönderilemedi, hatta mesajlaşamadığını da şikayet eden kullanıcılar oldu. Bunlarla birlikte Facebook ve Instagram'da paylaşım yapılamadı. Gündemde WhatsApp, Instagram ve Facebook'un çökmesi konuşuluyor, ancak daha öncesinde 'da da bir takım problemler yaşanmış görünüyor. Avusturalya, , Avrupa ve Asya'daki kullanıcılar Google'ın servisleri olan Gmail, Google Maps ve Google Drive'a erişimde sıkıntılarla karşılaştı. Google konu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

WhatsApp, Instagram ve Facebook dışında Google servislerinde de sorunlar yaşandı!

Dünya genelinde birçok kullanıcı, Gmail üzerinden mail gönderme ve alma sorunuyla karşılaştıklarını, Mapsde de "sokak görünümü" özelliğinin çalışmadığını söyledi.

WhatsApp, Instagram ve Facebook dışında Google servislerinde de sorunlar yaşandı!

'dan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, Gmail'de karşılaşılan sorunu inceliyoruz. Bu konu hakkında yakında bilgi vereceğiz. Söz konusu hatadan etkilenen kullanıcıların Gmail'e erişebildiklerini fakat hata mesajları, uzun bekleme süreleri ve beklenmeyen sorunlarla karşılaştıklarını görüyoruz denildi.

WhatsApp, Instagram ve Facebook dışında Google servislerinde de sorunlar yaşandı!

'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada söz konusu sorunların çözüldüğü duyuruldu.

WhatsApp, Instagram ve Facebook dışında Google servislerinde de sorunlar yaşandı!

Açıklamada Gmail'de görülen sorunların çözüldüğü belirtilirken, Maps ve Google Drive'da görülen sorunların düzeltilmesi ile ilgili bir bilgi verilmedi.

WhatsApp, Instagram ve Facebook dışında Google servislerinde de sorunlar yaşandı!

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'TAKİ SORUN NEYDİ? NEDEN ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANDI? FACEBOOK AÇIKLAMA YAPTI

Dün akşam saatlerinden itibaren 'un ana ürünü, Messenger hizmeti, resim paylaşım sitesi ve mesajlaşma uygulaması 'ın erişiminde sorun yaşandığı görüldü. hesaplarına ulaşamayan insanlar, "Facebook ve Instagram çöktü mü" sorusuna cevap ararken kesinti nedeniyle ilgili şirketten resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket mühendislerinin sorunu çözmek için çalıştığı duyurulmuştu.

Peki, bu erişim sorunu ne anlama geliyor?

WhatsApp, Instagram ve Facebook dışında Google servislerinde de sorunlar yaşandı!

Dünyaca ünlü fotoğraf ve video paylaşım uygulaması 'da kullanıcıların erişim sıkıntısı ve profillerinde akış yenilenemediği belirtildi. 'ta da erişim sıkıntısı yaşandığı, kullanıcıların fotoğraf yükleme ve paylaşım sorunuyla karşı karşıya kaldığı görüldü.

WhatsApp, Instagram ve Facebook dışında Google servislerinde de sorunlar yaşandı!

Öte yandan, 22.00'dan itibaren de 'ta erişim sorunu ortaya çıktı. Whatsapp'ta 'de dosya paylaşımında sorun yaşanırken, ve 'da ise erişim sorunu yaşandığı belirtildi.

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