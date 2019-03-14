WhatsApp, Instagram ve Facebook dışında Google servislerinde de sorunlar yaşandı!

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'TAKİ SORUN NEYDİ? NEDEN ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANDI? FACEBOOK AÇIKLAMA YAPTI

Dün akşam saatlerinden itibaren Facebook'un ana ürünü, Messenger hizmeti, resim paylaşım sitesi Instagram ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın erişiminde sorun yaşandığı görüldü. Sosyal medya hesaplarına ulaşamayan insanlar, "Facebook ve Instagram çöktü mü" sorusuna cevap ararken kesinti nedeniyle ilgili şirketten resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket mühendislerinin sorunu çözmek için çalıştığı duyurulmuştu.

Peki, bu erişim sorunu ne anlama geliyor?