Dünya genelinde birçok kullanıcı, Gmail üzerinden mail gönderme ve alma sorunuyla karşılaştıklarını, Google Mapsde de "sokak görünümü" özelliğinin çalışmadığını söyledi.
WhatsApp, Instagram ve Facebook dışında Google servislerinde de sorunlar yaşandı!
Dün akşam saatlerinde Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta dünya çapında bir takım sorunlar yaşandı. Kullanıcılar erişim problemiyle karşılaştı. WhatsApp'ta fotoğraf ve video gönderilemedi, hatta mesajlaşamadığını da şikayet eden kullanıcılar oldu. Bunlarla birlikte Facebook ve Instagram'da paylaşım yapılamadı. Gündemde WhatsApp, Instagram ve Facebook'un çökmesi konuşuluyor, ancak daha öncesinde Google'da da bir takım problemler yaşanmış görünüyor. Avusturalya, ABD, Avrupa ve Asya'daki kullanıcılar Google'ın servisleri olan Gmail, Google Maps ve Google Drive'a erişimde sıkıntılarla karşılaştı. Google konu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...
Google'dan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada, Gmail'de karşılaşılan sorunu inceliyoruz. Bu konu hakkında yakında bilgi vereceğiz. Söz konusu hatadan etkilenen kullanıcıların Gmail'e erişebildiklerini fakat hata mesajları, uzun bekleme süreleri ve beklenmeyen sorunlarla karşılaştıklarını görüyoruz denildi.
Google'dan Çarşamba günü yapılan açıklamada söz konusu sorunların çözüldüğü duyuruldu.
Açıklamada Gmail'de görülen sorunların çözüldüğü belirtilirken, Google Maps ve Google Drive'da görülen sorunların düzeltilmesi ile ilgili bir bilgi verilmedi.
WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'TAKİ SORUN NEYDİ? NEDEN ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANDI? FACEBOOK AÇIKLAMA YAPTI
Dün akşam saatlerinden itibaren Facebook'un ana ürünü, Messenger hizmeti, resim paylaşım sitesi Instagram ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın erişiminde sorun yaşandığı görüldü. Sosyal medya hesaplarına ulaşamayan insanlar, "Facebook ve Instagram çöktü mü" sorusuna cevap ararken kesinti nedeniyle ilgili şirketten resmi bir açıklama yapılmadı. Şirket mühendislerinin sorunu çözmek için çalıştığı duyurulmuştu.
Peki, bu erişim sorunu ne anlama geliyor?
Öte yandan, 22.00'dan itibaren de Whatsapp'ta erişim sorunu ortaya çıktı. Whatsapp'ta Türkiye'de dosya paylaşımında sorun yaşanırken, Güney Amerika ve Kuzey Avrupa'da ise erişim sorunu yaşandığı belirtildi.