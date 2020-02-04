WhatsApp nasıl para kazanacak? Mark Zuckerberg açıkladı

Sosyal medya Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile dijital dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının başında geliyor.
Sosyal medya Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile dijital dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının başında geliyor.
Ancak buna rağmen platform bu popülariteyi gelire dönüştürecek bir model geliştirebilmiş değil. 2009 yılında 0.99 dolar ücrete sahip olan platform 2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında Facebook'a satılınca ücretsiz hale getirilmişti.
Geçtiğimiz dönemde gelir elde etmek adına WhatsApp'ta reklam gösterimini mümkün hale getirecek bir güncelleme üzerinde çalışan şirketin 2020 yılı içinde bu özelliği kullanıma sunması bekleniyordu.
Ancak Wall Street Journal'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook bu projeyi geçici süreyle durdurma kararı aldı.
Aynı habere göre, Facebook durumlarında aynı Instagram'da olduğu gibi reklam gösterimi yapılmasını sağlayan proje tam olarak rafa kaldırılmadı.
Facebook kısa vadede gelir elde edebilmek için başka bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, WhatsApp'ın nasıl para kazanacağı konusunda oldukça net açıklamalarda bulundu.