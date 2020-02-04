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nasıl para kazanacak? açıkladı

Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen ve en popüler mesajlaşma uygulaması olan 'ta, bir takım değişiklikler yapılıyor. Yeni özellikler ekleniyor veya mevcut özellikler üstünde geliştirmeler yapılıyor. WhatsApp'la ilgili yeni haberler var. Facebook'un kurucusu ve 'su , WhatsApp'ın nasıl para kazanacağını açıkladı. İşte detaylar...

WhatsApp nasıl para kazanacak? Mark Zuckerberg açıkladı

Sosyal medya Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile dijital dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının başında geliyor.

WhatsApp nasıl para kazanacak? Mark Zuckerberg açıkladı

Ancak buna rağmen platform bu popülariteyi gelire dönüştürecek bir model geliştirebilmiş değil. 2009 yılında 0.99 dolar ücrete sahip olan platform 2014 yılında 22 milyar dolar karşılığında Facebook'a satılınca ücretsiz hale getirilmişti.

WhatsApp nasıl para kazanacak? Mark Zuckerberg açıkladı

Geçtiğimiz dönemde gelir elde etmek adına 'ta reklam gösterimini mümkün hale getirecek bir güncelleme üzerinde çalışan şirketin 2020 yılı içinde bu özelliği kullanıma sunması bekleniyordu.

WhatsApp nasıl para kazanacak? Mark Zuckerberg açıkladı

Ancak 'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, 'ı bünyesinde bulunduran Facebook bu projeyi geçici süreyle durdurma kararı aldı.

WhatsApp nasıl para kazanacak? Mark Zuckerberg açıkladı

Aynı habere göre, Facebook durumlarında aynı 'da olduğu gibi reklam gösterimi yapılmasını sağlayan proje tam olarak rafa kaldırılmadı.

WhatsApp nasıl para kazanacak? Mark Zuckerberg açıkladı

Facebook kısa vadede gelir elde edebilmek için başka bir proje üzerinde çalışmaya başladı. Facebook'un kurucusu ve 'su , 'ın nasıl para kazanacağı konusunda oldukça net açıklamalarda bulundu.

WhatsApp nasıl para kazanacak? Mark Zuckerberg açıkladı

Zuckerberg, Pay ödeme sistemini dışındaki gelişimine büyük önem verdiklerini belirtti ve ekip olarak WhatsApp üzerinden para transferinin fotoğraf göndermek kadar kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

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