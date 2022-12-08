2 milyar kullanıcıyı etkileyecek özellik bugün geldi. Kullanıcılar artık özelleştirdikleri avatarlarla birlikte kendilerinin bir dijital temsilini oluşturacak.
WhatsApp nihayet beklenen özelliği getiriyor!
Meta'ya ait anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süredir üzerinde çalıştığı 3 boyutlu avatar özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcıların uzun zamandır beklediği bu özellikle birlikte oluşturdukları avatarları hem sohbetlerde hem profil resimlerinde kullanarak sohbetlerine yeni bir deneyim katacak.
Oluşturduğunuz bu avatarları WhatsApp profil resminiz olarak kullanabilir, hatta 36 farklı çıkarma oluşturabilirsiniz.
WhatsApp, "Avatarınız, milyarlarca farklı saç stili, yüz özellikleri ve kıyafet kombinasyonundan oluşturulabilen dijital bir versiyonunuz" açıklaması yaptı.
Özellik bugünden itibaren her yerde kullanıcılara sunulacak.
Özelliği kullanabilmek için WhatsApp'ın son sürümünü kullandığınızdan emin olmanız gerekiyor.
Avatar nasıl oluşturulur?
Bir WhatsApp avatarı oluşturmak için Ayarlar'a gidin.
Şimdi Avatar> Avatarınızı Oluştur'a dokunun.
Ardından avatarınızı oluşturmak için adımları izleyin ve bitti'ye dokunun.
Bunu profil resminiz olarak kullanmak istiyorsanız, Ayarlar'a ve ardından profil fotoğrafınıza dokunun.
Şimdi Düzenle> Düzenle'ye dokunun ve ardından Avatar Kullan'ı seçin.