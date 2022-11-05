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Teknokulis Galeri WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!

WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!

Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında büyük bir güncelleme alacak. Bu güncelleme sayesinde WhatsApp'taki kişilerin profil resimleri öncekinden daha farklı olacak. İşte o büyük güncelleme...

WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!

Sürekli kendini geliştiren WhatsApp, beta sürümde yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların birer avatarı olmasını sağlayacak.

WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!

Kendi avatarlarını oluşturan kullanıcılar bunları sohbetlerde çıkartma olarak ya da profil fotoğrafınızı değiştirmek için de kullanılabilecek.

WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!

Beta sürümünde bulunan yeni avatar özelliği sayesinde avatarınızı ayarlayıpa, yapılandırmanızı kullanarak çıkartma göndermeye başlayabilir ve profil fotoğrafı olarak kullanmak üzere bir avatar da seçebilirsiniz."

WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!

Normal profil resimlerinizi tamamen değiştirmek zorunda olmasanız da birçok kullanıcı bunu tercih edeceğe benziyor.

WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!

Şuanlık beta sürümünde olan bu özelliğin tüm kullanıcılara açılması için bir süre daha beklenmesi gerekiyor.

WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!

Yeni özellikleri herkesten önce denemek için beta sürümüne geçebilirsiniz.

WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!

WhatsApp beta nasıl alınır

Akıllı telefonunuz için WhatsApp beta'yı indirmek için Android'inizde Google Play'e gitmeniz ve WhatsApp'ı aramanız gerekir.

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