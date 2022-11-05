Sürekli kendini geliştiren WhatsApp, beta sürümde yayınladığı yeni güncellemeyle birlikte kullanıcıların birer avatarı olmasını sağlayacak.
WhatsApp sonsuza kadar değişiyor! Bu güncelleme çok farklı!
Meta'ya ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yakında büyük bir güncelleme alacak. Bu güncelleme sayesinde WhatsApp'taki kişilerin profil resimleri öncekinden daha farklı olacak. İşte o büyük güncelleme...
Kendi avatarlarını oluşturan kullanıcılar bunları sohbetlerde çıkartma olarak ya da profil fotoğrafınızı değiştirmek için de kullanılabilecek.
Beta sürümünde bulunan yeni avatar özelliği sayesinde avatarınızı ayarlayıpa, yapılandırmanızı kullanarak çıkartma göndermeye başlayabilir ve profil fotoğrafı olarak kullanmak üzere bir avatar da seçebilirsiniz."
Normal profil resimlerinizi tamamen değiştirmek zorunda olmasanız da birçok kullanıcı bunu tercih edeceğe benziyor.
Şuanlık beta sürümünde olan bu özelliğin tüm kullanıcılara açılması için bir süre daha beklenmesi gerekiyor.
Yeni özellikleri herkesten önce denemek için beta sürümüne geçebilirsiniz.
WhatsApp beta nasıl alınır
Akıllı telefonunuz için WhatsApp beta'yı indirmek için Android'inizde Google Play'e gitmeniz ve WhatsApp'ı aramanız gerekir.