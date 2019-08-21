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'a bomba özellik geliyor! Yeni dönem başlıyor

son günlerde Web'e gelecek özellikler ile adından söz ettirdi. Kullanıcılara sunulmaya hazırlanan özelliklerden birincisi, sohbette gönderilen çıkartmaları gruplandırma özelliği. İkincisi ise fotoğrafları bir albüm haline getirmekle ilgili. Bu özellikle fotoğraflar albüm yapılarak karşı tarafa rahat bir şekilde gönderilebilecek. Şimdi WhatsApp'la ilgili yeni bir gelişme daha var. Raporlananlara göre popüler mesajlaşma uygulamasında yeni bir dönem başlıyor. Söz konusu kullanıcıların oldukça işine yarayacak! İşte detaylar...

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Yeni dönem başlıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması , kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özelliği üzerinde çalışıyor.

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Yeni dönem başlıyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Yeni dönem başlıyor

CNBC'nin şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ile yakında para transferi mümkün olacak.

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Yeni dönem başlıyor

Aynı habere göre, dijital cüzdan DANA ve fintech firması OVO ile görüşmelere başlayan söz konusu özelliği ilk olarak 'da kullanıma sunmayı planlıyor.

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Yeni dönem başlıyor

Ancak bu Facebook için yeni bir özellik değil. Facebook halihazırda Messenger üzerinden para transferi hizmetini ABD'de kullanıma sunmuştu.

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Yeni dönem başlıyor

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki 'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 özelliği...

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Yeni dönem başlıyor

EMOJİ TARAMASI

'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.

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