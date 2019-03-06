iPhone için yayınlanan WhatsApp 2.19.30 sürüm numaralı güncelleme ile uygulamaya kullanım kolaylığı sunan güzel bir özellik ekleniyor.
WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi! Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta...
Instagram'la birlikte Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'ta değişimler tüm hızıyla devam ediyor. Geliştirici ekip yeni özellikler üstünde çalışmaya devam ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliğinin geleceği ortaya çıkmıştı. Ancak 'Gelişmiş arama' özelliği daha test aşamasında ve en başta beta kullanıcılarıyla paylaşılacak. Yani tam sürüme gelmesine biraz daha vakit var. Bir yandan test aşamasındaki yenilikler konuşulurken, diğer yandan WhatsApp için yeni bir güncelleme yayınlandı. Peki, WhatsApp'ın son güncellemesi ile uygulamaya hangi özellikler ekleniyor? İşte detaylar...
WhatsApp kullanarak kişileri eklemek artık çok daha kolay.
Bir telefon numarası girebilir ve kaydetmeden önce WhatsApp'ta olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için "Yeni Sohbet > Yeni Kişi" seçeneğine dokunmanız yeterli.
WhatsApp kilidini aktif etmesi ise oldukça basit. İlk olarak sağ alt köşede yer alan Ayarlar simgesine dokunun (Çark şeklinde bir simge). Daha sonra Hesap kısmına tıklayın.
Hesap içinde Gizlilik kısmına dokunun.