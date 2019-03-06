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'a yeni bir özellik daha geldi! Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta...

'la birlikte bünyesinde yer alan 'ta değişimler tüm hızıyla devam ediyor. Geliştirici ekip yeni özellikler üstünde çalışmaya devam ediyor. Mesela geçtiğimiz günlerde WhatsApp'a 'Gelişmiş arama' özelliğinin geleceği ortaya çıkmıştı. Ancak 'Gelişmiş arama' özelliği daha test aşamasında ve en başta beta kullanıcılarıyla paylaşılacak. Yani tam sürüme gelmesine biraz daha vakit var. Bir yandan test aşamasındaki yenilikler konuşulurken, diğer yandan WhatsApp için yeni bir yayınlandı. Peki, WhatsApp'ın son güncellemesi ile uygulamaya hangi özellikler ekleniyor? İşte detaylar...

WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi! Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta...

için yayınlanan 2.19.30 sürüm numaralı ile uygulamaya kullanım kolaylığı sunan güzel bir özellik ekleniyor.

WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi! Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta...

kullanarak kişileri eklemek artık çok daha kolay.

WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi! Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta...

Bir telefon numarası girebilir ve kaydetmeden önce WhatsApp'ta olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmek için "Yeni Sohbet > Yeni Kişi" seçeneğine dokunmanız yeterli.

WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi! Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta...

'ın bu yeni özelliğini kullanabilmek için uygulamayı 'dan güncellemeniz yeterli olacaktır. Son olarak bu özelliğin çok yakında WhatsApp'ın 'deki uygulamasına da geleceğini belirtelim. (CNN Türk)

WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi! Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta...

WHATSAPP'IN MUHTEŞEM ÖZELLİKLERİ

Durun daha bitmedi. 'ta kullanabileceğiniz oldukça işinize yarayacak özellikler var. Gelin bunlara birlikte bakalım...

WhatsApp kilidini açmak için Face ID veya 'yi kullanabilirsiniz.

WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi! Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta...

kilidini aktif etmesi ise oldukça basit. İlk olarak sağ alt köşede yer alan Ayarlar simgesine dokunun (Çark şeklinde bir simge). Daha sonra Hesap kısmına tıklayın.

WhatsApp'a yeni bir özellik daha geldi! Güncellemeyle birlikte WhatsApp'ta...

Hesap içinde Gizlilik kısmına dokunun.

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