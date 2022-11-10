Yavaş iPhone’unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

iPhone'umun depolama alanını ne kullanıyor?
iPhone'unuzdaki alanın çoğunu ayarlarda tam olarak neyin kapladığını görebilirsiniz.
iPhone'umun depolama alanını ne kullanıyor?
iPhone'unuzdaki alanın çoğunu ayarlarda tam olarak neyin kapladığını görebilirsiniz.
Ayarları açın, ardından Genel ve iPhone Saklama Alanına gidin.
Burada telefonunuzda kullandığınız uygulama, fotoğraflar, sistem verileri gibi alanların ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz.
Peki yavaş iPhone'unuzu hızlandırmak için ne yapmanız gerekiyor?
iPhone'unuzdaki alanı geri almanın bir yolu, uygulamaları boşaltmaktır. Bunu normal bir silme işiyle karıştırmayın. Çünkü bu uygulama uygulamadaki verileri korumanıza olanak tanır.
Bu da ilerleyen zamanlarda uygulamayı tekrar yüklemeye karar verirseniz kaldığınız yerden devam edebileceğiniz anlamına geliyor.
iPhone depolama bölümünde, boşaltmak istediğiniz uygulamayı seçmeniz yeterlidir. Orada bir Uygulamayı Boşalt düğmesi göreceksiniz.
Yine de Apple'ın açıkladığı gibi uyarıda bulunun: "Uygulama hala App Store'da mevcutsa, uygulamayı yeniden yüklemek verilerinizi eski haline getirecektir."