Yavaş iPhone’unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

Peki yavaş iPhone'unuzu hızlandırmak için ne yapmanız gerekiyor?

iPhone'unuzdaki alanı geri almanın bir yolu, uygulamaları boşaltmaktır. Bunu normal bir silme işiyle karıştırmayın. Çünkü bu uygulama uygulamadaki verileri korumanıza olanak tanır.