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Teknokulis Galeri Yavaş iPhone'unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

Yavaş iPhone'unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

Çok fazla uygulama, metin, video, fotoğraf ve diğer şeylerle depolama alanınızı hızlı bir şekilde doldurabilir. Hatta internette gezinirken küçük önbellek ve dosyaları da farkında olmadan indirebilirsiniz. İndirdiğiniz bu küçük çerezler ve telefonunuzdaki uygulamalar telefonunuzda birikir ve yavaşlamasına neden olabilir. Neyse ki iPhone'unuzda bunlardan temizlenmek oldukça kolay!

Yavaş iPhone’unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

iPhone'umun depolama alanını ne kullanıyor?

iPhone'unuzdaki alanın çoğunu ayarlarda tam olarak neyin kapladığını görebilirsiniz.

Yavaş iPhone’unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

Ayarları açın, ardından Genel ve iPhone Saklama Alanına gidin.

Yavaş iPhone’unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

Burada telefonunuzda kullandığınız uygulama, fotoğraflar, sistem verileri gibi alanların ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz.

Yavaş iPhone’unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

Peki yavaş iPhone'unuzu hızlandırmak için ne yapmanız gerekiyor?

iPhone'unuzdaki alanı geri almanın bir yolu, uygulamaları boşaltmaktır. Bunu normal bir silme işiyle karıştırmayın. Çünkü bu uygulama uygulamadaki verileri korumanıza olanak tanır.

Yavaş iPhone’unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

Bu da ilerleyen zamanlarda uygulamayı tekrar yüklemeye karar verirseniz kaldığınız yerden devam edebileceğiniz anlamına geliyor.

Yavaş iPhone’unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

iPhone depolama bölümünde, boşaltmak istediğiniz uygulamayı seçmeniz yeterlidir. Orada bir Uygulamayı Boşalt düğmesi göreceksiniz.

Yavaş iPhone’unuzu hızlandırmak için yapmanız gereken 3 değişiklik!

Yine de Apple'ın açıkladığı gibi uyarıda bulunun: "Uygulama hala App Store'da mevcutsa, uygulamayı yeniden yüklemek verilerinizi eski haline getirecektir."

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