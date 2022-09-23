Samsung Galaxy S serisi, uzun zamandır GPS sorunuyla kullanıcıyı rahatsız ediyor. Yaşanan sorun için güncelleme 2017 modeli Galaxy S8 ve 2016 model Galaxy S7 cihazlarına geldi.
Yıllar geçti ama Samsung o modeli unutmadı...
Samsung, 2015 yılından bu yana sevilerek kullanılan modeline sürpriz bir güncelleme getirdi. Gelen güncelleme kullanıcıları şaşırttı.
Ancak güncelleme 2015 model Galaxy s6 serisine gelmemişti. Samsung, kullanıcıları memnun etmek amacıyla güncellemeyi getirdi.
GalaxyClub.nl tarafından bildirilen habere göre güncelleme Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy edge ve Samsung Galaxy edge+ ürünlerine geliyor. Henüz Hollanda ve Belçika'da sunulan güncelleme yakında birçok ülkede de sunulacak.
12 MB boyutundaki güncellemeyi yapmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve Yükle'ye basın.