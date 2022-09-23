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Yıllar geçti ama Samsung o modeli unutmadı...

Samsung, 2015 yılından bu yana sevilerek kullanılan modeline sürpriz bir güncelleme getirdi. Gelen güncelleme kullanıcıları şaşırttı.

Yıllar geçti ama Samsung o modeli unutmadı...

Samsung Galaxy S serisi, uzun zamandır GPS sorunuyla kullanıcıyı rahatsız ediyor. Yaşanan sorun için güncelleme 2017 modeli Galaxy S8 ve 2016 model Galaxy S7 cihazlarına geldi.

Yıllar geçti ama Samsung o modeli unutmadı...

Ancak güncelleme 2015 model Galaxy s6 serisine gelmemişti. Samsung, kullanıcıları memnun etmek amacıyla güncellemeyi getirdi.

Yıllar geçti ama Samsung o modeli unutmadı...

GalaxyClub.nl tarafından bildirilen habere göre güncelleme Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy edge ve Samsung Galaxy edge+ ürünlerine geliyor. Henüz Hollanda ve Belçika'da sunulan güncelleme yakında birçok ülkede de sunulacak.

Yıllar geçti ama Samsung o modeli unutmadı...

12 MB boyutundaki güncellemeyi yapmak için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve Yükle'ye basın.

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