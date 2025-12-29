Trend Galeri Trend Yaşam Bugün Bitlis'te okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Bitlis kar tatili haberleri

Bugün Bitlis'te okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Bitlis kar tatili haberleri

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava koşulları ve yoğun kar yağışı, pek çok ilde günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusu da yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda Bitlis'te öğrenciler, veliler ve öğretmenler, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Bitlis Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Bitlis'te bugün okullar tatil mi? Valilikten konuyla ilgili bir açıklama geldi mi?

Giriş Tarihi: 29.12.2025 06:17