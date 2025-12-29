Trend Galeri Trend Yaşam Bugün Bitlis'te okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Bitlis kar tatili haberleri

Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava koşulları ve yoğun kar yağışı, pek çok ilde günlük yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusu da yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda Bitlis'te öğrenciler, veliler ve öğretmenler, okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair Bitlis Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Bitlis'te bugün okullar tatil mi? Valilikten konuyla ilgili bir açıklama geldi mi?

Türkiye genelinde etkisini artıran kış şartları ve devam eden kar yağışı, birçok ilde günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bitlis'te de yoğun kar, tipi ve beraberinde oluşan buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, Bitlis Valiliği'nden yapılacak resmi duyuruları yakından takip ediyor. Peki, Bitlis'te bugün okullar tatil edilecek mi? İşte son gelişmeler…

KAR YAĞIŞI HANGİ BÖLGELERDE GÖRÜLECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahmin raporlarına göre, ülke genelinde bulutluluk oranı artış gösteriyor. Orta Karadeniz kıyı şeridi ile Marmara ve Ege'nin bazı bölgelerinde yağmur ve yer yer sağanak beklenirken; İç Anadolu'nun büyük kısmı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Batı Karadeniz'de yağışların zaman zaman kuvvetini artırabileceğine dikkat çekilirken, özellikle kuzey ve iç bölgelerde buzlanma, don ve sis riskinin yüksek olacağı ifade ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, sürücüler başta olmak üzere vatandaşların hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

BİTLİS'TE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

