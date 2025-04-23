Trend Galeri Trend Yaşam Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan'da İstanbul'daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan'da İstanbul'daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

Bugün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında büyük panik yarattı. Sarsıntı yalnızca İstanbul'da değil, başta Kırklareli olmak üzere çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi. Deprem anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, halk tedirginlik içinde gelişmeleri takip ediyor. Depremin ardından gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Özellikle hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bazı ilçelerde, eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil edildi mi?

Giriş Tarihi: 23.04.2025 13:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 13:42
Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da art arda gerçekleşen şiddetli depremler, çevre illerde de büyük bir etki yarattı. Kırklareli gibi illerde de deprem hissedildi ve bu durum, "Kırklareli'de yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İstanbul'daki depremin ardından yerel yönetimler ve yetkililer, okulların durumuyla ilgili çeşitli açıklamalar yaptı. Peki, Kırklareli'de okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem sonrası okullar için herhangi bir tatil kararı alındı mı? İşte son gelişmeler…

Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

İSTANBUL DEPREM İLE SALLANDI, ETKİLERİ ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ!

23 Nisan 2025 tarihinde saat 12:49'da Marmara Denizi'nde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü, İstanbul'un Silivri ilçesine yaklaşık 23.16 kilometre mesafede bulunuyor. Yerin 6.92 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 40.86° kuzey enlemi ve 28.24444° doğu boylamı olarak kaydedildi.

Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan "Gelişmeleri takip ediyoruz, milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

KIRKLARELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

24 Nisan 2025 Perşembe günü Kırkllareli'de tatil ilanına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili olarak gün içinde yetkili mercilerden bir duyuru yapılması bekleniyor.

Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?