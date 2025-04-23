Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da art arda gerçekleşen şiddetli depremler, çevre illerde de büyük bir etki yarattı. Kırklareli gibi illerde de deprem hissedildi ve bu durum, "Kırklareli'de yarın okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İstanbul'daki depremin ardından yerel yönetimler ve yetkililer, okulların durumuyla ilgili çeşitli açıklamalar yaptı. Peki, Kırklareli'de okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem sonrası okullar için herhangi bir tatil kararı alındı mı? İşte son gelişmeler…