Kırklareli’de yarın okullar tatil mi? 24 Nisan’da İstanbul’daki deprem nedeniyle okullar tatil olacak mı?

Bugün İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında büyük panik yarattı. Sarsıntı yalnızca İstanbul'da değil, başta Kırklareli olmak üzere çevre illerde de kuvvetli şekilde hissedildi. Deprem anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, halk tedirginlik içinde gelişmeleri takip ediyor. Depremin ardından gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Özellikle hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bazı ilçelerde, eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Kırklareli'de yarın okullar tatil mi? İstanbul'daki deprem sonrası okullar tatil edildi mi?