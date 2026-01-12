Trend Galeri Trend Yaşam Uşak’ta okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 12 Ocak Uşak’ta okul var mı, yok mu?

Uşak’ta okullar tatil mi? Gözler Valilik'te! 12 Ocak Uşak’ta okul var mı, yok mu?

Uşak'ta beklenen kar yağışı ve düşük sıcaklıklar sonrası okulların durumu gündeme taşındı. Meteoroloji değerlendirmeleri doğrultusunda Pazartesi günü için tatil ihtimali konuşulurken, resmi açıklama bekleniyor. Peki, 12 Ocak Pazartesi Uşak'ta okul var mı, yok mu?

Kış şartlarının etkisini göstermeye başlamasıyla Uşak'ta öğrenciler ve veliler okul tatili olup olmayacağını araştırıyor. 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu. Peki, Yarın Uşak'ta okullar tatil mi? İşte, gözler Valilik kararında!

12 OCAK PAZARTESİ UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü Uşak'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin olarak şu ana kadar yetkili kurumlardan resmi bir açıklama gelmiş değil. Hava şartlarının seyrine göre alınabilecek olası tatil kararının Uşak Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.

Öğrenci ve veliler süreci yakından takip ederken, resmi bir karar alınması halinde haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

68 İLDE SARI KODLU ALARM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun büyük bölümünde etkili olacak fırtına, kuvvetli yağış ve çığ riski nedeniyle 68 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

O iller şu şekilde:

Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük ve Düzce.

