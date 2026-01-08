Trend
Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!
Kapadokya'nın merkezi Nevşehir, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte öğrenci ve velilerde tatil beklentisi oluştu. Sosyal medyada en çok arananlar arasına giren "Yarın Nevşehir'de okullar tatil mi?" sorusu için tüm gözler Nevşehir Valiliği'ne çevrildi. Peki, 9 Ocak 2026 Cuma günü için resmi bir tatil haberi var mı? İşte son gelişmeler.
Giriş Tarihi: 08.01.2026 17:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:36