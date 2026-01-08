Trend Galeri Trend Yaşam Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

Kapadokya'nın merkezi Nevşehir, akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte öğrenci ve velilerde tatil beklentisi oluştu. Sosyal medyada en çok arananlar arasına giren "Yarın Nevşehir'de okullar tatil mi?" sorusu için tüm gözler Nevşehir Valiliği'ne çevrildi. Peki, 9 Ocak 2026 Cuma günü için resmi bir tatil haberi var mı? İşte son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 17:34 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:36
Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

Nevşehir ve ilçelerinde (Ürgüp, Göreme, Avanos, Kozaklı) etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan yağış, özellikle yüksek kesimlerde ve mahalle aralarında ulaşımı güçleştiriyor. Gece saatlerinde don ve buzlanma riskinin artması beklenirken, milyonlarca öğrenci ve eğitim personeli 9 Ocak Cuma günü için resmi açıklamayı bekliyor. Peki, Nevşehir'de yarın okullar tatil oldu mu?

Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

YARIN NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir Valiliği'nden 9 Ocak 2026 Cuma günü için henüz resmi bir tatil kararı açıklanmadı.

İşte, beklenen hava durumu:

Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

NEVŞEHİR HAVA DURUMU

Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

İç Anadolu parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!