Yarın Nevşehir’de okullar tatil mi? 9 Ocak 2026 Cuma kar tatili haberleri takip ediliyor!

İç Anadolu parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas çevreleri ile zamanla kuzeybatı kesimlerininin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya'nın güney ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.