Video Akıncı Akıncı’da sezon finaline damga vuran sahne... Nergis'in anne hasreti sona erdi! | Video

Akıncı’da sezon finaline damga vuran sahne... Nergis'in anne hasreti sona erdi! | Video

Akıncı’da sezon finaline damga vuran sahne... Nergis'in anne hasreti sona erdi! | Video
15.05.2021 | 02:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Akıncı’da sezon finaline damga vuran sahne... Nergis'in anne hasreti sona erdi! | Video 05:48
Akıncı’da sezon finaline damga vuran sahne... Nergis'in anne hasreti sona erdi! | Video 15.05.2021 | 02:24
Akıncı 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:50
Akıncı 20. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 14.05.2021 | 15:02
Akıncı yeni bölümüyle bu akşam atv'de! Akıncı 20. bölüm 2. Fragman yayınlandı! | Video 00:29
Akıncı yeni bölümüyle bu akşam atv'de! Akıncı 20. bölüm 2. Fragman yayınlandı! | Video 14.05.2021 | 12:58
Akıncı 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:50
Akıncı 19. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 07.05.2021 | 15:42
Akıncı 19. Bölüm 2. Fragmanı... Bizi yok etmek istiyorlar... Video 00:30
Akıncı 19. Bölüm 2. Fragmanı... "Bizi yok etmek istiyorlar..." Video 04.05.2021 | 02:38
Akıncı 18. son bölümde Nergis, sırrını Akıncı'yla paylaştı! | Video 03:58
Akıncı 18. son bölümde Nergis, sırrını Akıncı'yla paylaştı! | Video 01.05.2021 | 00:54
Akıncı 18. bölüm... 'Akıncı, düşmanıyla yüz yüze geldi!' | Video 04:41
Akıncı 18. bölüm... 'Akıncı, düşmanıyla yüz yüze geldi!' | Video 01.05.2021 | 00:07
Akıncı 19. bölüm fragmanı... Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz. | Video 00:30
Akıncı 19. bölüm fragmanı... "Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz." | Video 30.04.2021 | 23:54
Akıncı 18. Bölüm 2. Fragmanı Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi? | Video 00:49
Akıncı 18. Bölüm 2. Fragmanı "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?" | Video 30.04.2021 | 15:43
Akıncı 18. bölüm 2. fragmanı... Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi? | Video 00:30
Akıncı 18. bölüm 2. fragmanı... "Bu organizasyon kardeşlerimi öldürmüş olabilir mi?" | Video 27.04.2021 | 23:44
Akıncı 17. bölüm 2. fragmanı | Video 00:41
Akıncı 17. bölüm 2. fragmanı | Video 20.04.2021 | 00:26
Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video 08:50
Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video 17.04.2021 | 00:40
Akıncı 17. bölüm fragmanı... Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı! | Video 00:45
Akıncı 17. bölüm fragmanı... "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı!" | Video 17.04.2021 | 00:26
Akıncı 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01:04
Akıncı 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 16.04.2021 | 15:34
Akıncı 16. bölüm 2. fragmanı... Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler! | Video 00:44
Akıncı 16. bölüm 2. fragmanı... "Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!" | Video 12.04.2021 | 23:19
Akıncı 16. bölüm fragmanı... Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennemi yaşatacağım | Video 00:45
Akıncı 16. bölüm fragmanı... "Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennemi yaşatacağım" | Video 11.04.2021 | 22:51
Akıncı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:58
Akıncı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 09.04.2021 | 14:02
Akıncı 15. bölüm fragmanı... Oyun bitti! | Video 00:44
Akıncı 15. bölüm fragmanı... "Oyun bitti!" | Video 03.04.2021 | 00:22
Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli... | Video 00:45
Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." | Video 30.03.2021 | 01:07
Akıncı 13. Yeni Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 00:39
Akıncı 13. Yeni Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 26.03.2021 | 14:08

ATV'nin sevilen dizilerinden Akıncı, bu hafta sezon finali ile ekranlara geldi. Dizinin 20. bölümünde heyecan ve aksiyon yine doruktaydı. İzleyicileri kendisine hayran bırakan bu bölümde birçok aksiyon dolu gelişme yaşandı. 20. bölümde; Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkarken Nergis annesine kavuştu ve kabusları sona erdi. Haritacıları ortadan kaldıran Akıncı, kadim dostu Orhan'ın Haritacılar tarafından öldürülmesiyle adeta büyük bir üzüntü yaşadı. İşte sezon finalinde yaşananlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA