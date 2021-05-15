Akıncı’da sezon finaline damga vuran sahne... Nergis'in anne hasreti sona erdi! | Video
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ATV'nin sevilen dizilerinden Akıncı, bu hafta sezon finali ile ekranlara geldi. Dizinin 20. bölümünde heyecan ve aksiyon yine doruktaydı. İzleyicileri kendisine hayran bırakan bu bölümde birçok aksiyon dolu gelişme yaşandı. 20. bölümde; Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkarken Nergis annesine kavuştu ve kabusları sona erdi. Haritacıları ortadan kaldıran Akıncı, kadim dostu Orhan'ın Haritacılar tarafından öldürülmesiyle adeta büyük bir üzüntü yaşadı. İşte sezon finalinde yaşananlar...