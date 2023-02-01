Video Aldatmak Aldatmak 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Aldatmak 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Aldatmak 19. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

01.02.2023 | 12:23

Aldatmak’ın 19. bölümünde herkes kendi geçmiş hesaplarıyla yüzleşirken, bu yüzleşmelerin bedeli ağır olacaktır. Tarık radikal hamlesiyle Güzide ve çocuklarının beş parasız ortada kalmalarına sebep olur. Bu çaresiz ortamda, Güzideler’in yardımına Behram koşar. Güzide böylelikle Tarık’ın onun kuyusunu kazmaya uzun zaman önce başladığını fark eder. Tarık’ın geçmişinden gelen misafir Yeşim’den önce Tarık’ın kendisiyle birlikte olduğunu iddia eder. Üstelik bu davetsiz misafirin yanında Öykü yaşlarında bir kız çocuğu da vardır. Güzide’nin evine yerleşen Yeşim zafer kazandığını düşünse de Tarık’la mutlu olamayacağını anlaması uzun sürmez. Bununla birlikte geçmişten gelen bir tehdit yüzünden Yeşim yeniden Tarık’ın arkasından iş çevirmeye başlar. Hem iş hem de özel hayatında diken üstünde olan Ozan, bir yandan Oltan’a karşı intikam planını uygularken diğer yandan ailesini evinden eden babasıyla yüzleşir. Elmas’ın da desteğiyle, bu yüzleşmenin Tarık için sonuçları ağır olur. Tolga cephesinde yaşadığı yıkımı atlatamayan Oylum, içini dayısına döker. Güzide sürekli yardımlarına koşan Behram’ın Oylum’a olan ilgisini fark eder. Oylum’dan kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmayan Tolga ise onu bekleyen büyük tehlikeden habersizdir.

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