Video Aldatmak Aldatmak 53.Bölüm Fragmanı yayınlandı
Aldatmak 53.Bölüm Fragmanı yayınlandı

Aldatmak 53.Bölüm Fragmanı yayınlandı

10.01.2024 | 10:58

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak'ın 53. Bölüm Fragmanı yayınlandı "Güzide benim düşmanım!"

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Korktuğu başına gelen Tarık artık insanları eskisi gibi parmağında oynatamayacağını anlar. Özgüder Ailesi'yle arası gittikçe güçlenen Yeşim beklenmedik bir ittifak kurar. Güzide zor zamanında her daim yanında olan Sezai için aynısını yapmak ister. Ancak İpek'e ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak isteyen Güzide, onun içinde biriken kini hafife almıştır.

Oltan, Tolga'yı girdiği tehlikenin içinden çıkarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Tolga sadece Oylum'un değil herkesin gözünden düşmeye devam eder. Talihsiz bir tesadüf Kahraman'ın Oylum için ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarır. Oylum'dan bir sevgi işareti gören Kahraman büyük bir karar alacaktır.

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