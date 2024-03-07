Aldatmak 60. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı | Video

Atv'nin sevilen dizisi 'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. 60. bölümü ile yine ekrana kilitleyecek Aldatmak'ta Sezai gemileri yakıyor.