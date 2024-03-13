Video Aldatmak Aldatmak 61. Bölüm Fragmanı | Ortalığı karıştıran evlilik!
Aldatmak 61. Bölüm Fragmanı | Ortalığı karıştıran evlilik!

Aldatmak 61. Bölüm Fragmanı | Ortalığı karıştıran evlilik!

13.03.2024 | 12:42

Aldatmak sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00’de atv’de. Peki Aldatmak yeni bölümde neler olacak? Kahraman'ın verdiği hayat mücadelesi Mualla ve Oylum'u bir araya getirse de ikili arasında buzların erimesi kolay olmayacaktır. Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler. Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar. Bu evliliği kabullenemeyen bir diğer kişi olan İpek ise büyük bir hamle yapmaya hazırlanır. Kendini bir çıkmazda bulan Serra, Oltan'a karşı büyük kozunu kullanır. Tolga ise babasını şaşırtacak bir incelik gösterir. Selin hayatında sağlıklı bir döneme yelken açarken beklenmedik bir itiraf Kaşifoğlu ailesi için korkunç sonuçlar doğuracaktır.

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