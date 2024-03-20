Video Aldatmak Aldatmak 62. Bölüm yeni fragmanı İZLE | Video
Aldatmak 62. Bölüm yeni fragmanı İZLE | Video

Aldatmak 62. Bölüm yeni fragmanı İZLE | Video

20.03.2024 | 10:40

Güzide, sevdiği adam tarafından yeniden hayal kırıklığına uğrayınca geçmişteki acılar su yüzüne çıkar. Kadriye'yle yaşanacak sarsıcı bir yüzleşme, Güzide'yi zor bir karar almaya sürükleyecektir. Ozan, öz kardeşine duyduğu merakı gidermeye karar verir. Ancak Dündar aynı yakınlığı göstermeye hazır değildir. Tolga'nın verdiği yaşam mücadelesi Oltan Kaşifoğlu'nun bile çözemeyeceği bir noktaya varır. Bu karmaşada Oylum, perişan bir babanın umut ışığı olur. Ancak Oylum'un Tolga için yapmak istediği fedakarlığı Dicleliler kolay kolay kabul etmeyecektir. Oylum'un aldığı büyük bir karar Kahraman'la ilişkilerini dönülmez bir çıkmaza sokar. Başına geleceklerden korkan Serra ise önlem amaçlı yaptığı bir hamleyle tüm dengeleri değiştirecektir. ‘Aldatmak’ sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00’de atv’de.

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