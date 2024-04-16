Video Aldatmak Aldatmak 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sezai boşanma davası açmış!" | Video
Aldatmak 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Aldatmak 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Sezai boşanma davası açmış!" | Video

16.04.2024 | 11:18

Atv'nin sevilen dizisi Aldatmak 65. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

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Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır.

Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır. Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur. Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır.

Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

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