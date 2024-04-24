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Video Aldatmak Aldatmak 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Senden kendim için boşandım!" | Video
Aldatmak 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Aldatmak 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Senden kendim için boşandım!" | Video

24.04.2024 | 14:35

Aldatmak 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak istemeyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir.

Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şaşkınlık yaşarken bu itiraf Oltan'ın da hayatını alt üst edecektir. Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin için elinden geleni yaparken Selin'in gerçek duygularından habersizdir.

Yeni bilgilerin ışığında Güzide, Dündar'ın öz annesi olup olmadığını tekrar sorgular. Dündar'la gittikçe yakınlaşan Yeşim, müşterilerle yaşadığı kötü deneyimlerin altında yatan gerçekleri keşfeder. Ümit'in kıskançlığı Yeşim için korkunç sonuçlar doğuracaktır…

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