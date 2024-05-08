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Video Aldatmak Aldatmak 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gidiyorum Güzide..." | Video
Aldatmak 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı!

Aldatmak 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gidiyorum Güzide..." | Video

08.05.2024 | 13:19

Aldatmak 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. İki kayınvalide arasındaki çatışmada Oylum şaşırtıcı bir tarafta yer alır.

Selin'in gerçek niyetinden habersiz olan Oltan ve Tolga, Selin'i özgürlüğüne kavuşturma yolunda büyük bir adım atar. Selin'in bir hamlesi, herkesin hayatını etkileyecek sonuçlar doğurur.

Güzide'nin kayıp oğluyla ilgili araştırması yeniden bir çıkmaza girer. Oylum'un yaşadığı kimlik karmaşasına da bir son vermek için Güzide ve Ozan kolları sıvarlar. Güzide, Tarık'tan giderek daha fazla şüphelenmeye başlar. Ancak Güzide bile Tarık'ın suçlarını örtbas etmek için ne kadar ileri gittiğinden habersizdir…

Tarık'ın koşulları altında yaşayan Yeşim, Dündar'ı hayatından çıkarmakta zorlanır. Tarık acımasızlığını sergiledikçe yeni düşmanlar edinir.

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